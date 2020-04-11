Hazine’ye ait atıl tarım arazileri üretime açılıyor

Tarımve Orman ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarının ortak çalışmasıyla Hazine'ye ait atıl tarım arazileri, çiftçinin kullanımına açılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bekir Pakdemirli, Hazine'ye ait atıl tarım arazilerini, örnek ekilişler için çiftçilerin kullanımına açacaklarını belirtti.Pakdemirli, "Pilot uygulama olarak başlatılan bu çalışmada, ilk etapta 9 milyon 700 bin metrekare alanda ekim yapılacak. Hububat, baklagiller, yağlı tohumlar ve yem bitkileri gibi stratejik ürünlerimizin ekilmesi sağlanacak" ifadelerini kullandı. Çiftçilerin, bu arazileri bedelsiz olarak örnek ekilişler için kullanacağına işaret eden Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu:"Kadınlarımıza ve gençlerimize projede pozitif ayrımcılık tanınacak. Atıl Hazine arazisinin olduğu köylerdeki çiftçilerimize, yapılacak olan puanlama sistemiyle öncelik verilecek. Ekilmedik bir karış tarım toprağı kalmayıncaya kadar çalışmalarımız devam edecek."Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da "TOKİ ve DSİ arasında imzalanan protokolle değişik illerde 320 bin hektar araziyi sulayacağız" dedi.