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Son Dakika Haberi: 'dan 400 TL mi veriliyor? Bakanlık açıkladı: Maddi nakit yardımı yerine bayram harçlığı ödemesi yapılacağı iddia edilmişti

uygulaması ile ilgili iddialar hakkında Bakanlık'tan son dakika haberi geldi. Her 'vatandaşa 400 TL veriliyor' iddiası, son günlerde hem sosyal medya sitelerinde, hem de bazı basın - yayın organlarında yer alıyor. Hükümetin yaptığı sosyal yardımlar giderek artıyor. Daha önce 2.1 milyon haneye 1000’er lira olarak yapılan ödemeler şimdi 2.3 milyon vatandaş için de yapılacak. Böylece 4.4 milyon haneye ki yaklaşık 16 milyondan fazla vatandaşa 1000’er liralık yapılmış olacak. Peki, Açık Kapı ile 400 TL bayram harçlığı iddiası doğru mu? İşte, konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklama...

FARUK ERDEM FARUK ERDEM Ekonomi
Giriş Tarihi: 11.4.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 10:34 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Açık Kapı'dan 400 TL mi veriliyor? Bakanlık açıkladı: Maddi nakit yardımı yerine bayram harçlığı ödemesi yapılacağı iddia edilmişti

ile her vatandaşa 400 TL bayram harçlığı ve çocuklara 100 TL para verileceği iddiaları ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, corona virüsü pandemisinin yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerin, ekonomik etkilerini azaltmak için de çok önemli adımlar atıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılacak yardımlar, salgının ilk günlerinde duyurulmuştu. Bu yardımların nasıl alınacağını merak eden vatandaşlar internetten 'Kimler 1000 TL yardım alabilir" sorularını araştırmaya başladı. Oysa yapılan açıklamalarda bu yardım için başvuruya gerek olmadığı belirtilmişti.

'400 TL HARÇLIK VERİLECEK' İDDİASI

Vatandaşların sosyal yardımlarla ilgili gelişmeleri öğrenmek istemeleri bazılarını harekete geçirdi ve sosyal medyada bu kez "Bayramda vatandaşlara 400 TL harçlık ve 400 TL yardım verilecek, bunun için açık kapı üzerinden başvuru yapılabilir" iddiaları dolaşmaya başladı. Gün içerisinde çeşitli sosyal medya kanallarından aşağıdaki şekilde iddialar paylaşılmıştı:

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Son Dakika Haberi: Açık Kapı'dan 400 TL mi veriliyor? Bakanlık açıkladı: Maddi nakit yardımı yerine bayram harçlığı ödemesi yapılacağı iddia edilmişti
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