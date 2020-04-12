Bakan Selçuk’tan son dakika açıklaması: İkinci ödemler geliyor! 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?

Corona virüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi 2 milyon aileye 1000'er liralık yardım yapılırken, merak edilen konulardan bir tanesi de bu ödemelerin devam edip etmeyeceği konusu oldu. Konuyla ilgili son dakika açıklamalarında bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikinci ödemelerin devam edeceğini belirtti. 2.faz 1000 TL sosyal yardım desteğinin başvurusunun nasıl olacağı ise merak konusu. Peki, sosyal yardım bilgileri nasıl sorgulanır? İşte Zehra Zümrüt Selçuk'un o açıklamaları;

BAKAN SELÇUK AÇIKLADI! SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.