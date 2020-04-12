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Bakan Selçuk’tan açıklaması: İkinci ödemler geliyor! başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?

1000 TL sosyal yardım desteğinin birinci kısmı tamamlandı. 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye verilen bu paraların ardından merak edilen hususlardan bir tanesi de yeni yardımların olup olmayacağı konusu oldu. Konuyla ilgili açıklamalarında bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , 2. faz ödemelerinin de yapılacağını belirtti. Peki, 2. sosyal yardım parası ödemelerinden kim yararlanacak? Haberimizin içerisinden ‘sosyal yardım bilgileri sorgulama ekranı’ ve başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir? bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 12.4.2020 10:13 ABONE OL
Bakan Selçuk’tan son dakika açıklaması: İkinci ödemler geliyor! 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?

Corona virüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi 2 milyon aileye 1000'er liralık yardım yapılırken, merak edilen konulardan bir tanesi de bu ödemelerin devam edip etmeyeceği konusu oldu. Konuyla ilgili açıklamalarında bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , ikinci ödemelerin devam edeceğini belirtti. 2.faz 1000 TL sosyal yardım desteğinin başvurusunun nasıl olacağı ise merak konusu. Peki, sosyal yardım bilgileri nasıl sorgulanır? İşte Zehra Zümrüt Selçuk'un o açıklamaları;

BAKAN SELÇUK AÇIKLADI! SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

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Bakan Selçuk’tan son dakika açıklaması: İkinci ödemler geliyor! 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?
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