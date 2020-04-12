Türkiye’nin gıdası için dev adım

Koronavirüs salgınıyla dünyada tarımsal üretim ve gıda tedarik zincirinde sıkıntı yaşanabileceği uyarıları yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), koronavirüse karşı alınan önlemler yüzünden kimi ülkelerde gıda sıkıntısının yaşanabileceği uyarısında bulundu.

ÇİFTÇİYE ÜCRETSİZ AÇILACAK

Türkiye ise gıda stokları yeterli olsa da şimdiden hazırlıklarını yapmaya başladı. Tarım ve Orman ile Çevre ve Şehircilik bakanlıkları, Hazine'ye ait atıl durumdaki tarım arazilerinin çiftçiye bedelsiz verileceğini açıkladı. Projenin detaylarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, SABAH'a anlattı. 'Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında ilk etapta 9.7 milyon metrekarelik tarım arazisinin kira bedeli ve ecrimisil bedeli alınmadan, çiftçilerin kullanımına açılacağını söyleyen Kurum, "Üretimin artmasının hayati önem taşıdığı bugünlerde çiftçilerimiz ekim yaparak aile ekonomisine katkı sağlayacak" dedi.

YAZLIK EKİME UYGUN BİTKİLER

Projenin Türkiye geneline yayılacağını anlatan Bakan Kurum, "Bu çalışmada, hububat, baklagiller, yağlı tohumlar ve yem bitkileri gibi yazlık ekime uygun bitkiler ekilecek. Çalışmalar il ve ilçe tarım müdürlüklerinin kontrolünde yapılacak. Bingöl, Erzurum, Erzincan, Kars, Kayseri, Muş ve Sivas'ta bulunan araziler çiftçiye tahsis edilecek" diye konuştu.



1 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

BAKAN Kurum, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Eylül 2018'de 1 milyon vatandaşı ilgilendiren düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirterek, şöyle devam etti: "Hazineye ait tarım arazilerini tarımsal amaçlı olarak kullanan çiftçilerimizin tarımsal üretim destekleri gibi sözleşmeye bağlı haklardan yararlanmasını sağladık. Hazine taşınmazlarının ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar doğrudan kiralama imkânını çiftçimize sunduk. Bu kapsamda, şimdiye kadar 49 bin 489 çiftçimizle, 571 milyon metrekare alan için kira sözleşmelerimizi yaptık. Ayrıca, kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getiren çiftçilerimize kira süresini yeniden uzatma veya doğrudan satın alma imkânını da sağladık." Bakan Kurum, koronavirüsle mücadele kapsamında da çiftçilerin nisan, mayıs, haziran kira ödemelerini 6 ay ertelediklerini söyledi.



PROJEYE KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlk etapta 7 ilde başlanacak projede aynı parsele birden fazla çiftçi müracaat ederse ekim için belirli kriterler istenecek.



1-Projeye başvuran çiftçiler için bir puanlama sistemi olacak.

2-Çiftçinin o köyde ikâmet ediyor olması istenecek.

3-Hangi ürünleri ektiği, üretilen ürün arz açığı olup olmadığı puanlama sistemini etkileyecek.

4-Kadın, genç çiftçi ve ziraat mühendisi başvuruda bulunursa puan artacak.