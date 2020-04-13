Virüs tüketim alışkanlıklarını değiştirdi: Tıraş makinesi ve maya yok sattı

Salgın vatandaşın tüketim alışkanlıklarını değiştirdi. Geçen hafta en çok maya, un ve toz şeker satışları artarken, maya satışları normale göre yüzde 350 yükseldi. Markete gelen yaş ve kuru mayalar anında tükendi. Berber ve kuaföre gidemeyen vatandaşlar, internette tıraş makinesi ile saç boyası satışlarını artırdı. Tıraş makinesi satışları yüzde 50'den fazla artış gösterdi, fiyatlar da yükseldi.İşlerini evden yönetenler laptop, kulaklık ve akıllı telefon siparişini fırlattı. Mediamarkt CEO'su Yenal Gökyıldırım, kendi internet sitelerinden yapılan alışverişlerde yüzde 350, çağrı merkezinden yapılan satışlarda ise yüzde 443'lük artış yaşandığını söyledi.En çok bilgisayar/tablet, TV, akıllı saat, bluetooth kulaklık ve aksesuvarlar ile elektrikli süpürge, derin dondurucu, buharlı ütü gibi ürünlerde artış gerçekleştiğini dile getiren Gökyıldırım, online eğitime geçilmesi ve insanların evden çalışmasıyla birlikte dizüstü bilgisayar satışlarında yüzde 1.017 artış gördüklerini kaydetti. Bluetooth kulaklıklarda artış yüzde 150'leri gördü. Bircom verilerine göre de ofis ve çağrı merkezi kulaklıklarında yüzde 40 artış yaşanırken, oyun kulaklıklarındaki, artış yüzde 20. Evde müzik dinleme talebi de kulaklık ve hoparlör satışlarını yüzde 23 oranında artırdı.Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, "Adet bazında tablette yüzde 130, notebooklarda yüzde 300, oyun monitörlerinde yüzde 1.000 seviyesinde büyüme var. Ev aletlerinde fırın, ütü ve su arıtmalı sürahiler cirosunu en çok artıran ürünler. Süpürge ürün grubu adette yüzde 500'ün üzerinde artışla başı çekti. Hava nemlendirici satışlarında da önemli bir artış var. Saç/sakal kesme makinesindeki büyüme ise yüzde 200'leri gördü. Tıraş makinesi ve saç şekillendirme ürünleri de ilgi görüyor" dedi. Goldmaster yetkilileri ise tıraş makinesi, tüy alıcı alet ve mutfak eşyası satşlarının yüzde 50 artığını kaydetti.Nasa İletişim Üst Yöneticisi Mehmet Hayrettin Yılmaz ise özellikle Çin menşeli elektronik ürünlerin satış hacminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50'ye varan oranda düşüş yaşandığı bilgisini verdi.ADBA Analytics'in araştırmasına göre, sosyal medyada en çok konuşulan ürünler kolonya, maske, makarna, eldiven, tuvalet kağıdı ve dezenfektan oldu. 9-31 Mart arasında zincir marketlerle ilgili 204 bin içerik paylaşılırken, bu konuşmaların yüzde 21.5'i salgınla ilgili oldu. Bu kategoride çalışma saatleri, fırsat ürünleri, kolonya, maske, eldiven, makarna stoğu konuşuldu. Konuşmaların yüzde 46'sı negatif oldu.Evde geçirilen vakit artınca ev içi aktiviteler de ilgi çekmeye başladı. istegelsin'in verilerine göre, kutu oyunu satışlarında yüzde 1.033, oyun kartlarında ise 943 oranında artış oldu. Dondurulmuş vegan ürünlerinde yüzde 778, dondurulmuş pide ve lahmacunda ise yüzde 600'lük bir artış görüldü.