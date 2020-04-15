AÇIK KAPI BAŞVURU TAKİBİ YAP: Açık kapı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Açık kapı yardım başvurusu sorgula!

İçişleri Bakanlığı tarafından 2017 yılında kurulan ve şu anda aktif olan açık kapı projesi vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Ülkemizde corona virüsü salgınına yönelik önlem ve tedbirler alınmaya devam ederken bu projeye ilgi büyük oluyor. Bu uygulama sayesinde; vatandaşlar taleplerini hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde iletebilecek ve sonuç alabilecekler. Öte yandan aynı sistem üzerinden başvuru sonuçları ve sorgulama ekranına da ulaşılabilecek. Buna göre; açık kapı başvuru takibi nasıl ve nereden yapılır? Haberimizin içerisinden açık kapı yardım başvurusu sorgulama ekranına ve diğer detaylara ulaşabilirsiniz.

AÇIK KAPI YARDIM BAŞVURUSU SORGULA!

Vatandaşların taleplerini yerine getirmek üzere İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan sistem Açık Kapı olarak biliniyor. Bu sistem sayesinde valiliklere talepler en hızlı, kolay ve güvenilir şekilde iletilebilecek. Buna göre; açık kapı yardım başvurusu ile ilgili güncel detaylara ve sorgulama ekranına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İşte ayrıntılar…