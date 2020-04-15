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BAŞVURU TAKİBİ YAP: Açık kapı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? sorgula!

Vatandaşların taleplerinin hızlı ve kolay bir şekilde alınacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan ve şu an yürürlükte olan uygulama ile ilgili tüm detaylar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Vatandaşların taleplerinin alınıp takip edilmesi, sonuçlandırılması ve en üst düzeyde iletişim kurulması amacıyla oluşturulan bu hizmetten kimler yararlanabilecek? başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Haberimizin içerisinden sorgulama ekranına ve konu ile ilgili diğer detaylara ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 15.4.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 10:26 ABONE OL
AÇIK KAPI BAŞVURU TAKİBİ YAP: Açık kapı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Açık kapı yardım başvurusu sorgula!

İçişleri Bakanlığı tarafından 2017 yılında kurulan ve şu anda aktif olan projesi vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Ülkemizde corona virüsü salgınına yönelik önlem ve tedbirler alınmaya devam ederken bu projeye ilgi büyük oluyor. Bu uygulama sayesinde; vatandaşlar taleplerini hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde iletebilecek ve sonuç alabilecekler. Öte yandan aynı sistem üzerinden başvuru sonuçları ve sorgulama ekranına da ulaşılabilecek. Buna göre; nasıl ve nereden yapılır? Haberimizin içerisinden sorgulama ekranına ve diğer detaylara ulaşabilirsiniz.

AÇIK KAPI YARDIM BAŞVURUSU SORGULA!

Vatandaşların taleplerini yerine getirmek üzere İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan sistem Açık Kapı olarak biliniyor. Bu sistem sayesinde valiliklere talepler en hızlı, kolay ve güvenilir şekilde iletilebilecek. Buna göre; ile ilgili güncel detaylara ve sorgulama ekranına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İşte ayrıntılar…

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AÇIK KAPI BAŞVURU TAKİBİ YAP: Açık kapı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Açık kapı yardım başvurusu sorgula!
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