Trafik cezası sorgulama 2020: Plakadan ceza sorgulama ve ödeme nasıl, nereden yapılır? Erken ödeme ceza indirimi ne kadar?

Trafik cezaları Karayolunu, trafiği tehlikeye sokacak hareket sergileyen, trafik karayolunun yapısına ve trafik işaretlerine zarar verenlere, bunların yerlerini değiştirmeye kalkışan veya ortadan kaldırmak isteyenlere geçtiğimiz aylarda trafik cezaları arttırılmıştı. Trafik kurallarına uymayan sürücüleri polis memurları MOBESE ile emniyet kemeri takmayanları, aşırı hız, kırmızı ışıkta geçenleri, tespit ederek trafik cezası uygular. Araç plakasına yazılan ceza ve trafik borcu sorgulama işlemleri için işte ayrıntılar...

TRAFİK CEZASI SORGULAMA

Trafikte oluşan yoğunluğu ve kargaşayı önlemek açısından belirli kurallar konulur. Bu kurallara uyulmadığı takdirde bir takım cezai işlem uygulanır. Bu kurallar; hız kurallarına uyma, alkollü araç kullanmama, araç takip mesafesine uyma, hatalı sollama yapmama, emniyet kemerinizi takmak, trafik işaretlerine uymak, geçiş önceliği kurallarına uymak, park ihlali gibi kurallar mevcuttur. Bu kurallara uyulmadığı takdirde trafik cezası yazılabilir. Aracınıza yazılan ceza plakadan ise plakaya yazılan ceza sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

PLAKADAN CEZA SORGULAMA

Sadece plakadan trafik ceza sorgulama veya sürücüler arasında da çok bilinen plakadan borç sorgulama işlemi için "turkiye.gov.tr" adresine girişinizi yapınız. Daha sonra kimliğinizi doğrulayın ve e-devlet sistemine girişinizi sağlayın. Sayfadaki arama butonuna "Araç plakasına yazılan ceza sorgulama" yazarak gerekli işlemlerini gerçekleştirmiş olursunuz.

E-DEVLET CEZA SORGULAMA

Trafikteki insan canını tehlikeye atacak veya trafik ihlallerine uymayan kimselerin polisler tarafından yazılan cezayı sorgulama işlemleri E-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Trafik cezası öğrenme artık çok kolay. E devlet uygulaması ile trafik kurallarına uymadığınız takdirde verilen ceza işlemi bu siteden kolay ve zahmetsiz bir şekilde sorgulamanızı ve borcunuzu öğrenebilirsiniz. PTT şubelerine giderek 2 TL karşılığında aldığınız e-Devlet şifrenizi aldıktan sonra, internet üzerinden e-Devlet sitesinde tıklayınız. E-Devlet sitesine T.C. kimlik numaranız ve PTT şubesinden aldığınız şifre ile giriş yapınız. Daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetler bölümünde "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Gerçek Kişi)" yazan yere tıklayınız. Burada son 1 yıl içinde trafik kurallarına uymayıp mobeselerden ya da radarlardan tespit edilip trafik polislerinin plakanıza yazmış olduğu ceza ve borcunuzu öğrenmiş olursunuz.

EGM CEZA SORGULAMA

Bir diğer Trafik cezası sorgulama işlemi, Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. EGM sorgulama ile trafik kurallarına uymadığınız takdirde aldığınız cezayı bu linke tıklayarak "https://onlineislemler.egm.gov.tr/Sayfalar/TrafikCezaSorgulama.aspx" aşağısında bulunan seçeneklerden size uygun olanı seçtiğiniz zaman trafik cezasını öğrenmiş olursunuz.

TRAFİK CEZASI ÖDEME

Trafik kurallarına uymayıp aldığınız cezayı ödeme işlemi zahmetsiz ve kolaydır. Ödeme yapmak için çeşitli yerlerden ceza ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik ceza sorgulama yaparak aldığınız cezayı öğrenebilir ve ödeyebilirsiniz. Trafik sorgulama ve ödeme için şu adımları deneyebilirsiniz…

PTT İLE CEZA ÖDEME

PTT ile trafik cezasını ödemek için PTT şubelerine kimliğiniz ile giderek ödemenizi yapabilirsiniz. Ayrıca PTTAVM internet sitesinden şubeye gitmeden de ödemenizi yapabilirsiniz. Plaka ceza sorgulama işlemi için bu linke tıklayarak https://www.epttavm.com/sayfa/trafik-cezasi-odeme.html ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

VERGİ DAİRESİ CEZA ÖDEME

Size en yakın vergi dairesine gidiniz. Sıra numarası alıp bekleyin ve sıra size geldiği zaman aracınıza kesilen cezayı öğrenmek için T.C. kimlik numarası verin. İşlemini bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

ANLAŞMALI BANKALARDAN CEZA ÖDEME

Trafik cezası ödemesini gerçekleştirmek için bir diğer yol ise anlaşmalı bankalardır. Anlaşmalı bankaların internet şubesinden plakadan borç sorgulama işlemi yaparak ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.. Bu bankalar; Akbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Yapı Kredi, HSBC, Finansbank, TEB, Vakıfbank, Denizbank, Türkiye Finans Katılım Bankası, Aktif Bank ve Ziraat Bankasından ödemenizi yapabilirsiniz.

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