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, 20 Nisan'da üretime başlıyor

gerekli tüm tedbirler alarak 20 Nisan’da Kocaeli Şekerpınar’daki fabrikasında faaliyetlerine tekrar başlayacağını duyurdu.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 16.4.2020 16:24 ABONE OL
Honda Türkiye, 20 Nisan'da üretime başlıyor

Honda Türkiye'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar'daki üretim operasyonlarını 23 Mart'ta geçici olarak askıya alan firmanın, gerekli tüm tedbirler alarak 20 Nisan'da Kocaeli Şekerpınar'daki fabrikasında faaliyetlerine tekrar başlayacağı kaydedildi.

Honda Türkiye, 2 Nisan tarihinde yaptığı duyuruyla üretim faaliyetlerine 6 Nisan'dan 13 Nisan'a kadar ara vermişti. Şirket daha sonraki açıklamasında ise Kovid-19 salgını sebebiyle Kocaeli Şekerpınar'daki üretim faaliyetlerine vermiş olduğu arayı 1 hafta daha uzattığını duyurmuştu.

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Honda Türkiye, 20 Nisan'da üretime başlıyor
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