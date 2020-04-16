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: başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 10 bin TL 6 ay geri ödemesiz ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır?

Corona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini yoğun bir şekilde göstermeye devam ediyor. Durum böyle olunca, ekonomik anlamda zorluklarda beraberinde geliyor. Yaşanan bu süreçte corona virüs tedbirleri kapsamında 3 kamu bankası Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası 36 ay vadeli olmak üzere 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL kredi desteği sağlıyorlar. Başvuru yapmak isteyen veya hali hazırda yapmış olan vatandaşlar arama motoru üzerinden ‘10 bin TL Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru nasıl yapılır, kimler alabilir ve sonuçları ne zaman açıklanacak?’ sorularının yanıtlarını araştırıyor. Öte yandan, başvuru sonucu bazı vatandaşlara SMS ile gönderilerek bildirilmeye başlandı. Peki, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz, ertelemeli 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, şartları neler? Kredi başvurusu sorgulama nasıl yapılır? İşte, haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 16.4.2020 12:08 ABONE OL
Son Dakika: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 10 bin TL 6 ay geri ödemesiz ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank corona virüsü tedbirleri kapsamında 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi desteği sağlıyor. Hane halkı geliri 5 bin TL'nin altında olan bireylerin faydalanacağı 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi 36 ay vadeli olmak üzere 6 ay geri ödemesiz şekilde gerçekleştirilecek. Hal böyleyken pek çok vatandaş 10 bin TL 6 ay geri ödemesiz ertemeli kredi başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar açıklandı mı? sorularının yanıtlarını merak ediyor. Öte yandan, başvuru sonucu bazı vatandaşlara SMS ile gönderilerek bildirilmeye başlandı. Peki, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz, ertelemeli 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, şartları neler? Kredi başvurusu sorgulama nasıl yapılır? İşte, haberinin ayrıntıları…

6 AY GERİ ÖDEMESİZ BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, KİMLERE VERİLECEK?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları belli oldu. İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer vatandaşlar yararlanacak.

10 BİN TL BİREYSEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? SORGULAMA EKRANI

Haberimizden, 6 ay geri ödemesiz Temel İhtiyaç Desteği sorgulama ekranı hakkında bilgi edinebilir, 'Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 10 bin TL bireysel destek kredi başvurusu nasıl, nereden yapılır ve sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.

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Son Dakika: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 10 bin TL 6 ay geri ödemesiz ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır?
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