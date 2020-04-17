2020 Kredi erteleme hangi bankalar yapıyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garant BBVA, Finansbank taşıt, konut, ihtiyaç 2020 kredi erteleme nasıl yapılır?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kredi ödemelerinin ertelenmesi ile ilgili açıklama sonra geçtiğimiz gün de Maliye Bakanı Berat Albayrak konuya dair açıklamalarda bulundu, binlerce vatandaş "Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garant BBVA, Finansbank Kredi erteleme başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Ülkemizdeki corona virüsü salgını ile mücadelede mali açıdan en az hasarla süreci atlatabilmek amaçlı birçok bankadan da destek paketleri ve kredi ödemelerinin ötelenmesi kampanyaları müşterilerine duyuruldu. Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama şöyleydi; "Kredi kartı ödemeleri haziran sonuna kadar ertelenebilecek." Peki, Taşıt, konut ve ihtiyaç Kredileri ertelendi mi? Kredi erteleme başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Hangi bankalar kredi erteleme yapıyor? İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar…

KREDİ ERTELEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, HANGİ KREDİLER ERTELENİYOR?

Binlerce vatandaşın yüzünü güldüren ve ülkemizin yaşadığı bu zorlu süreçte biraz olsun rahatlamalarını sağlayacak olan kredi erteleme kampanyaları bankalar tarafından müşterilerine duyuruldu.

İşte konuya dair tüm detaylar…