Havadaki virüsü temizleyen cihaz

Taşınabilir özellikteki cihaz, havadaki virüsleri UVC ışığına maruz bırakarak ve hepa filtrede yakalayarak temizliyor. Başta hastaneler olmak üzere tüm kapalı alanlarda kullanılabilen cihazla, havada askıda kalmış virüslerin bulaşması önlenebiliyor.

YÜZDE 99'U ETKİSİZLEŞİYOR

Virüs, cihazın içindeki lambaların ürettiği yoğun UVC'ye 0.79 saniye süreyle maruz kalıyor. Böylece virüsün yüzde 99'u etkisiz hale geliyor. UVC üzerinden geçen hava akabinde 0,3µ ve daha büyük parçacıkları yüzde 99.995 verimle yakalayan H14 sınıfı hepa filtre üzerinden geçiyor. Virüsün çapı 0.1-0.2µ arasında, fakat tek başına hareket edemediği ve bir partiküle tutunarak ya da insan ağzından çıkan tükürükle taşındığı için virüsün bu filtre ile de tutulması öngörülüyor. Cihazın çalıştığı her saatte 3 ile 7 kere bu işlem tekrarlanıyor. Bu şekilde, virüsün havada askıda kalması önleniyor.

2 YENİ ÜRÜN DAHA VAR

1000m3/h ve 2.000m3/h kapasitesinde iki tip üretilen cihaz, herhangi bir montaja ihtiyaç duymadan, taşınabilir, tek başına ve sadece prize takarak çalışabiliyor. Gap İnşaat, virüslerin etkisizleştirilmesi amacıyla iki yeni ürün üzerinde de çalışıyor. Yerdeki yüzeylerde var olan virüslerin etkisizleştirilmesi amacıyla uzaktan çalıştırılabilecek gezer bir ürün ile insan olmayan mekanda tüm yüzeylere UVC uygulayarak virüsü etkisizleştirecek yeni ürünlerin proseslerinin tamamlanmasının ardından üretime geçilecek.

TÜRKİYE'DE KULLANILMAYA BAŞLANDI

Gap İnşaat ilk etapta, Covid-19 ile mücadele eden 32 hastaneye 36 adet cihazı bağışladı. Bu hastaneler arasında 'Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sultan 2. Abdulhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beykoz Devlet Hastanesi, Üsküdar Devlet Hastanesi, Sultanbeyli Devlet Hastanesi, Tuzla Devlet Hastanesi, Adana İl Sağlık Müdürlüğü' yer alıyor. Şirket, 3 inovatif cihazından 150 adedini Türkiye'deki hastanelere bağışlayacak.