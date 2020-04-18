Havadaki virüsü temizleyen cihaz

Koronavırüs şirketlerin inovatif ürünler üretmesine yol açıyor. Bu şirketlerden biri de Çalık Holding. Holding iştiraki Gap İnşaat ile 'hava temizleme cihazı' üretti. Taşınabilir özellikteki cihaz, havadaki virüsleri UVC ışığına maruz bırakarak ve hepa filtrede yakalayarak temizliyor. Başta hastaneler olmak üzere tüm kapalı alanlarda kullanılabilen cihazla, havada askıda kalmış virüslerin bulaşması önlenebiliyor.1000m3/h ve 2.000m3/h kapasitesinde iki tip üretilen cihaz, herhangi bir montaja ihtiyaç duymadan, taşınabilir, tek başına ve sadece prize takarak çalışabiliyor. Gap İnşaat, virüslerin etkisizleştirilmesi amacıyla iki yeni ürün üzerinde de çalışıyor. Yerdeki yüzeylerde var olan virüslerin etkisizleştirilmesi amacıyla uzaktan çalıştırılabilecek gezer bir ürün ile insan olmayan mekanda tüm yüzeylere UVC uygulayarak virüsü etkisizleştirecek yeni ürünlerin proseslerinin tamamlanmasının ardından üretime geçilecek. Gap İnşaat, Covid-19 ile mücadele eden 32 hastaneye 36 adet cihazı bağışladı. Şirket, 3 inovatif cihazından 150'siniTürkiye'deki hastanelere bağışlayacak.