Haberler Ekonomi Haberleri Kira yardımı başvurusu E Devlet ile yap: 2020 Kira yardımı kimler alabilir, şartları neler? Kira yardımı nasıl alınır, başvuru nereden yapılır?

Kira yardımı başvurusu E Devlet ile yap: 2020 Kira yardımı kimler alabilir, şartları neler? Kira yardımı nasıl alınır, başvuru nereden yapılır? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen yerlerde kira yardımı süresinin 48 aya çıkarıldığını duyurdu. Bu açıklamanın üzerine, '2020 kira yardımı nasıl alınır ve başvurusu nereden yapılır?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Zira, kentsel dönüşüme giren ve riskli alanlarda oturan vatandaşlar bir an önce kira yardımı başvurusu işlemlerini tamamlamak istiyor. Peki, E Devlet ile 2020 kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, kira yardımı nereden alınır? İşte, E Devlet başvuru, sorgulama ekranı ve merak edilenler!

Giriş Tarihi: 4.5.2020 12:58 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 12:58 ABONE OL