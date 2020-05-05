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Haberler Ekonomi Haberleri Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası destek kredisi başvurusu yap ve sonucu öğren! Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank 10 bin TL destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama

, ve destek kredisi başvurusu yap ve sonucu öğren! Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank 10 bin TL destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama

Son dakika haberleri... Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler ve sonuçları sorgulama nereden yapılır? Kamu bankaları tarafından sağlanan ilgili kredi desteğine başvuru yapmak isteyenler, bu sorularının yanıtını merak ediyor. Dünyada ve ülkemizde etkilerini hissettiren koronavirüs, vatandaşların ekonomisini de olumsuz etkiledi. Bu doğrultuda, , ve , yurttaşların maddi açıdan yaşadıkları sıkıntılara gidermek adına 0.49 faiz oranı 36 ay vade ile 10 bin TL'ye kadar kredi desteği sağlıyor. Başvuru sonuçları neticesinde, talebi olumlu olarak değerlendirilen kişilere 10 bin TL, 7 bin 500 TL, 5 bin TL ve 3 bin TL devlet destekli kredi veriliyor. Devlet destekli bu kredinin geri ödemesi ise 6 ay sonra ertelemeli olarak başlıyor. Henüz başvurularını gerçekleştirmeyenler, bankaların ilgili destek kredisi sayfaları aracılığıyla başvurularını yapabiliyor. Peki, 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredi Desteği başvurusu nasıl yapılır? Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama nereden yapılır? İşte, bu soruların yanıtları!

Giriş Tarihi: 5.5.2020 08:35 ABONE OL
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası destek kredisi başvurusu yap ve sonucu öğren! Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank 10 bin TL destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama

Kamu bankaları olan , ve tarafından corona virüsten etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla yürütülen Bireysel ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hem başvuru sürecini tamamlayıp ilgili banka tarafından kendisine SMS aracılığıyla sonuç bildirilmesini bekleyen hem de yeni başvuru yapacaklar konuyla ilgili güncel gelişmeleri öğrenmeye çalışıyor. Bu doğrultuda, başvuru sürecine ilişkin detaylar için "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru nasıl yapılır, şartları neler ve sonuçları nereden öğrenilir?' sorularına cevap aranıyor. , ve aracılığıyla 6 ay geri ödemesiz ertelemeli 10 bin TL kredi başvurusunu gerçekleştiren kişiler ise SMS ile sonuç bildirimi bekliyor.

6 AY GERİ ÖDEMESİZ DEVLET DESTEKLİ KREDİ BAŞVURUSU YAP!

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları açıklandı. İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer vatandaşlar yararlanacak.

ZİRAAT BANKASI, HALKBANK VE VAKIFBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

Haberimizden, 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Desteği sorgulama ekranı hakkında bilgi edinebilir, 'Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 10 bin TL bireysel destek kredi başvurusu nasıl yapılır ve başvuru sonuçları sorgulama nereden öğrenilir?' sorularının yanıtını hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

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Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası destek kredisi başvurusu yap ve sonucu öğren! Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank 10 bin TL destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama
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