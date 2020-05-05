Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası destek kredisi başvurusu yap ve sonucu öğren! Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank 10 bin TL destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama

Kamu bankaları olan Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından corona virüsten etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla yürütülen Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hem başvuru sürecini tamamlayıp ilgili banka tarafından kendisine SMS aracılığıyla sonuç bildirilmesini bekleyen hem de yeni başvuru yapacaklar konuyla ilgili güncel gelişmeleri öğrenmeye çalışıyor. Bu doğrultuda, başvuru sürecine ilişkin detaylar için "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru nasıl yapılır, şartları neler ve sonuçları nereden öğrenilir?' sorularına cevap aranıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank aracılığıyla 6 ay geri ödemesiz ertelemeli 10 bin TL kredi başvurusunu gerçekleştiren kişiler ise SMS ile sonuç bildirimi bekliyor.

6 AY GERİ ÖDEMESİZ DEVLET DESTEKLİ KREDİ BAŞVURUSU YAP!

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları açıklandı. İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer vatandaşlar yararlanacak.

ZİRAAT BANKASI, HALKBANK VE VAKIFBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

Haberimizden, 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Desteği sorgulama ekranı hakkında bilgi edinebilir, 'Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 10 bin TL bireysel destek kredi başvurusu nasıl yapılır ve başvuru sonuçları sorgulama nereden öğrenilir?' sorularının yanıtını hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz.