Ankara-Sivas arası YHT ile 2 saate iniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 400 kilometrelik Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı projesiyle ilgili, "Bu yıl içinde iki il arasındaki mesafeyi 12 saatten 2 saate düşüreceğiz" dedi. Hattaki çalışmalara ilişkin bilgi almak için TCDD yetkilileri ve yüklenicilerle video konferans yöntemiyle toplantı yapan Bakan Karaismailoğlu, "400 kilometrelik Ankara- Sivas YHT hattında tünelin sonunda ışığı gördük. İnşallah en kısa zamanda ışığa ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sinyalizasyon ve elektrik işleri tamamlanma aşamasında. Hat serimi bitti, kaynak işleri devam ediyor. En kısa zamanda hizmete açmayı planlıyoruz" dedi. Ankara- Sivas YHT hattı üzerinde 8 istasyon bulunduğunu ifade eden Karaismailoğlu, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Akdağmadeni üzerinden Sivas'a ulaşılacağını, Yerköy- Kayseri hızlı tren hattıyla ilgili altyapı çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.