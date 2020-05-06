Bayram kredisi veren bankalar, faiz oranları ve kredi tutarları! 2020 Bayram kredisi hesaplama nasıl yapılır?

Garanti, Akbank, Ziraat, Vakıfbank, İş Bankası, Halkbank gibi birçok marka düşük faizli kredi kampanyalarını Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlara duyurdu. Müşterilerinin finans ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenlenen bu kampanyaların açıklanması ile beraber belirli ihtiyaçlar nedeniyle kredi çekmek isteyen vatandaşlar en iyi şartla kendilerine krediyi verecek olan kurumun arayışına çıktı. 3 ay erteleme, 60 ay vade, düşük faiz, internetten başvuru, aylık düşük ödeme, dosya ve sigorta masrafı desteği gibi promosyonlarla uygulanan kampanyalar yoğun ilgi görürken öte yandan vatandaşlar "Bayram kredisi veren bankalar, faiz oranları ve kredi tutarları" şeklindeki araştırmalarını internet aracılığı ile gerçekleştirmeye devam ediyor. Peki, Bayram kredisi veren bankalar hangileri? İşte kredi faiz oranları ve tutarları!

BAYRAM KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ? 2020 KREDİ FAİZ ORANLARI VE BAYRAM KAMPANYALARI!

Ramazan ayının sonuna yaklaşırken birçok vatandaş her yıl olduğu gibi başlatılan bayram kredileri kampanyalarını takip etmeye devam ediyor. Bu kapsamda; birbirinden avantajlı fırsatları müşterilerine duyuran bankalar, 3 ay erteleme, 60 ay vade, düşük faiz, internetten başvuru, aylık düşük ödeme, dosya ve sigorta masrafı desteği gibi birçok kampanya sunuyor. Peki, Bayram kredisi veren bankalar hangileri?

İşte kredi faiz oranları ve tutarları…