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nasıl yapılır, şartları neler ve kimler alır? E Devlet ile 2020 kira yardımı başvuru yap ve sorgula!

Kira yardımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler ve kimler alabilir sorularının yanıtı, son günlerin en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koronavirüs nedeni ile kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen yerlerde kira yardımı süresinin 48 aya çıkarıldığını duyurdu. Korona günlerinde mağduriyet yaşanmaması için devlet tarafından atılan bu adım ile ekonomik yardımlara bir yenisi daha eklenmiş oldu. Bu noktada, vatandaşlar da bir an önce yapmak istiyor. Peki, E Devlet ile 2020 kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimler alır? İşte, kira yardımı E Devlet başvuru, sorgulama ekranı ve merak edilenler!

Giriş Tarihi: 7.5.2020 11:50 ABONE OL
Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimler alır? E Devlet ile 2020 kira yardımı başvuru yap ve sorgula!

Koronavirüs günlerinde devlet tarafından atılan ekonomik adımlara kira yardımı da eklendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından, kira yardımı hakkında önemli açıklamalar yapıldı. Bakan Kurum, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen yerlerde kira yardımı süresinin 36 aydan 48 aya çıkarıldığını belirtti. Bu açıklamanın üzerine, '2020 nasıl yapılır, şartları neler ve kimer alabilir?' sorularının yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU YAP 2020! E DEVLET SORGULAMA EKRANI

Oturduğu yeri kentsel dönüşüme veren ve riskli alan ilan edilen yerlerde oturmak zorunda kalan vatandaşlar, bir an önce kira yardımı başvurusu ekranı işlemlerini tamamlayarak haklarından yararlanmak istiyor. Bu noktada, kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, nereden alınır ve şartları neler sorularının cevabını merak edenler doğru yerdeler!

İşte, E Devlet kira yardımı başvuru ekranı ile adım adım yapmanız gerekenler;

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Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimler alır? E Devlet ile 2020 kira yardımı başvuru yap ve sorgula!
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