SON DAKİKA | Pandemi 1000 TL sosyal yardım desteği parası başvuru ve sorgulama: 3. faz 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır, ne zaman verilecek?

Son dakika haberleri... 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir ve ne zaman ödenecek sorularının yanıtı, ihtiyaç sahibi ailelerin en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Bilindiği üzere, koronavirüs salgını döneminde vatandaşların maddi hasarının en az olması için devlet tarafından pandemi 1000 TL sosyal yardım desteği ödeneği sağlanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bu destek projesi ödemeleri için belirtilen şartları taşıyan kişiler E Devlet kapısı başvuru ekranı üzerinden işlemlerini yapıyor. 4 milyondan fazla kişiye yapılan ilk iki faz ödemelerinin ardından, gözler 3. faz ödemelere çevrildi.

1000 TL SOSYAL YARDIMLAŞMA PARASI ŞARTLARI NELER, KİMLER ALABİLİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte, 1000 TL sosyal yardım parası başvuru şartları ve kimlere verileceğine ilişkin detaylar da son dakika olarak açıklandı. Buna göre, değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak. Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.

PANDEMİ 1000 TL SOSYAL YARDIM DESTEĞİ SORGULAMA E DEVLET!

Haberimizden, 3. faz 1000 TL sosyal yardım pandemi parası başvurusu, şartları ve ne zaman verileceği hakkında hakkında bilgi edinebilir; sorgulama işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağını öğrenebilirsiniz.

İşte, 1000 TL sosyal yardım parası E Devlet başvuru ve sorgulama ekranı;