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Türk şirket ayda 1,5 milyar adet cerrahi maske üretecek

Bir ay gibi kısa sürede makinelerini 'de ürettirip sıfırdan fabrika kuran Türk şirket, devreye aldığı tesis sayesinde hijyenik ve ultrasonik şekilde el değmeden cerrahi maske üretimine başladı.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 8.5.2020 15:05 ABONE OL
Türk şirket ayda 1,5 milyar adet cerrahi maske üretecek

A&S Holding, bir ay gibi kısa sürede devreye aldığı fabrika sayesinde yüzde 100 yerli, hijyenik ve ultrasonik şekilde el değmeden cerrahi maske üretimine başladı.

Holding bünyesinde kurulan Global Mask, şu anda ayda 75 milyon adet olan maske üretim kapasitesini iki hafta içerisinde 300 milyona, ihracat anlaşmalarıyla birlikte 2 ayda 1,5 milyar adede çıkaracak.

A&S Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, yeni yatırıma ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sonrası ne yapabileceklerine dair 25 kişilik bir ekip oluşturarak çalışmalara başladıklarını ve iki profesörden danışmanlık hizmeti aldıklarını söyledi.

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Türk şirket ayda 1,5 milyar adet cerrahi maske üretecek
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