Ünlü yatırım şirketinin vurgunu ortaya çıktı! Milyon dolarları bakın nasıl cebe indirmişler...

İş adamı Yunus Akgün geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Akgün, dünyaca ünlü 'İnvestaz' Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 20 Şubat 2017 tarihinde çalışmaya başladığını, firmanın SPK lisanslı olması (sermaye piyasası kurulunun yatırım işlemlerini yapabilmek için zorunlu koştuğu belge), yüksek getiri vaat eden reklamları ve verdiği güvencelere inandığı için sistemine dahil olduğunu kaydetti.

İnvestaz'ın İstanbul'daki bir banka hesabına "Yunus Akgün Yatırım" açıklaması ile 136 ayrı havale ile toplam 891 bin 753 dolar yatırdığını belirten Akgün, gönderdiği paraların hesap yetkilisinin şirketin genel koordinatörü ve yönetim kurulu üyesi Ümit Arca'nın kontrolünde olduğunu belirtti. Akgün, banka havalesi yaptığı tüm ödemelerin aynı zamanda investaz.com.tr uzantılı resmi mail adresinden onaylandığını, paranın yatırımda olduğunu düşünürken yatırmış olduğu paranın, herhangi bir swift (yurt dışına para transferi) talimatı olmamasına rağmen Ümit Arca tarafından yurt dışına isteği dışında gönderildiğini öğrendiğin kaydetti.

DOLANDIRILDIĞINI SATIR SATIR ANLATTI

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Akgün, 'Şirketin bu davranışlarını uzun süre anlayamadım. Sürekli zarara uğradığını söyleyen şirketin, aslında kullanılan platform üzerinden usulsüz işlemler gerçekleştirdiğini ve reel piyasa rakamlarını yansıtmadığını ve teminat seviyeleriyle oynandığını fark ettim. Şirket piyasada fiyatlarını farklı yansıtıp, bana farklı yansıtıyor. Şirket hiç olmayan fiyatlarla işlem yapıp, teminat oranları ile oynadı. Şirkete bu konuda whatsapp ve e-mail üzerinden zarara uğratıldığını ve mağdur edildiğini belirten uyarı e-mailleri gönderdim. Ancak, şirket tarafından her konuda maksimum 1 dakika içinde her soru ve bildirimine cevap verilirken, bu konuda gönderdiği sorularına ve uyarılarına hiçbir cevap verilmedi. Mağduriyetimin cevabını verecek bir muhatap bulamadım' ifadelerini kullandı. Akgün, bizzat Bakü'ye gitmesine rağmen orada da kimsenin kendisiyle görüşmediği belirtti. Bakü Law Center'a başvurarak Bakü'de dava açmak isteyen Akgün'e davanın Türkiye' de yapması gerektiğini söylediklerinde ise savcılığa başvurduğunu beyan etti.

PARALAR AYNI İSİMLİ YURT DIŞINDA BAŞKA ŞİRKETE GİTMİŞ

Soruşturma kapsamında, Akgün'ün şirket adına yaptığı "yatırım amaçlı" havalelerin hiçbir şekilde işleme konmadığını, işlemlerin göstermelik olduğunu, 'İnvestaz'ın her işlemi gün sonunda bağlı olduğu bankaya bildirmesinin yasal zorunluluk olduğu halde bu işlemleri hiçbir zaman yapmadıklarını ortaya çıktı. Şirketin, Akgün tarafından yapılan tüm ödemelerin reel olarak işleme alınmadığını, kendi oluşturdukları havuz sisteminde işlem yaptıkları, aslında parasının şirketin kendi hesaplarında olduğu ve sanal ortamda gerçek olmayan verilerle işlem yaptırıldığı ortaya çıktı. Akgün'ün şirket yetkilileriyle görüşmek için şirketin İstanbul'daki ofisine yönlendirildiği fakat oradaki yetkililerin Akgün'ü Bakü 'deki merkezlerine yönlendirdikleri fakat Akgün'ün burada da bir muhatap bulamadığı belirtildi. Savcılık, soruşturma kapsamında şirket yetkililerinin yurt dışında bulunan şirket hesaplarına para akışı olduğunu, Akgün'e ait paranın, İnvestaz şirketinden Yeni Zellanda'da faaliyet gösteren İnvest-Az Limited isimli isim benzerliği buluna başka bir şirketinin hesabına yatırdığını belirleyince, SPK'ya başvurarak durumu sorguladı.

SPK ŞİRKETE CEZA YAĞDIRDI

Sermaye Piyasası Kurumu tarafından şirket hakkında yapılan araştırmada ise yatırımcının para transfer ettiği hesabın Yeni Zelanda'da bulunan aynı isimli bir şirkete ait olduğunu kesinleştirdi. Bu nedenle Yunus Akgün'ün, Yeni Zelanda'daki İnvestaz Limited Şirketi'nin müşterisi olarak göründüğü, aracı kurum nezdindeki Türkiye'deki İnvestaz'ta yatırımcıya ait herhangi bir kaydın olmadığı belirtildi. Yeni Zelanda'daki şirketin SPK tarafından yetkilendirilmediği için bu şirket üzerinden yapılan işlemlerin kurulun düzenlemelerine tabi olmadığı belirtilip, aracı kuruma ait e-posta adreslerinden 'noreplay@investaz.com.tr' isimli mail adresine para transferlerine istinaden yatırımcıya bilgilendirme yapılması hususuna ilişkin olarak 2019 yılı mart ayında, Türkiye'deki İnvestas tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yaptığı için denetim yapıldığı beyan edildi. Mevzuata aykırılık teşkil ettiği düşünülen konularda aracı kurumdan savunma talep edildiği, bu kapsamda SPK, şirkete mevzuata aykırılıktan toplamda 1 milyon 836 bin 538 lira para cezası kestiğini kaydetti.

ŞİRKET YETKİLİLERİ İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında şirketin yönetim kurulu başkanı Elshan Guşliyev, yönetim kurulu üyesi Jeyhun Abdullayev ve genel koordinatör Ümit Arca'nın, 'şüpheli sıfatıyla ifadelerine başvuruldu. Üç şüpheli de müştekiyi tanımadıklarını, şirketlerinin yatırımcısı olmadığını, telefonla veya mail yoluyla herhangi bir iletişimlerinin olmadığını, Bakü'deki ve Türkiye'deki şirketlerin ortaklık yapılarının aşağı yukarı aynı olduğunu, Yeni Zellanda'da faaliyet gösteren Invest-Az Limited Şirketinin kendi şirketleriyle hiçbir alakasının olmadığını beyan etti.

17 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Savcılık soruşturma sonunda olayla ilgili iddianame düzenledi. İddianamede SPK'nın idari para cezası sonrasında şirket, internet sitesi, mail adresi ve yatırımcı girişi panellerini acilen değiştirdiği, soruşturma öncesi ve esnasında Türkiye'den şirketin Azerbaycan ve inkar edilen Yeni Zelanda sayfalarına erişim yapılıyorken şuan her iki internet sitesine girişte açılan (pop-up ekranda) bulunduğumuz lokasyon (Türkiye) baz alınarak sadece investaz.com.tr den işlem yapılabilecek şekilde değiştirildiği anlatıldı. İddianame kapsamında şirket yöneticileri ve genel koordinatör şüpheli olarak yer alırken mağdur Yusuf Akgün müşteki olarak yer aldı. Şirket yöneticileri hakkında 17 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.