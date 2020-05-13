Halkbank 25 bin TL esnaf kredisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Halkbank 25 bin TL esnaf kredisi başvuru şartları nelerdir?

Halkbank 25 bin TL esnaf kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Şeklindeki sorular internet aracılığı ile yanıt aramaya devam ediyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında ülkemizde yaşanan salgın sürecinde vatandaşların yaşadığı ekonomik hasarları en aza indirebilmek amaçlı özellikle kamu bankalarından müşterilerine çeşitli koşullarda fırsatlar sunuluyor. Bu imkanları değerlendirmek isteyen binlerce vatandaş ise konuya dair detayları araştırıyor. Buna göre; Halkbank 25 bin TL esnaf kredisi başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? Halkbank esnaf kredisi başvuru ekranı ve konuya dair tüm detaylar haberimizde…

HALKBANK'TAN ESNAFA MÜJDE! 25 BİN ESNAF KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Yurtta salgın süresince en büyük hasarı alan esnaflara özellikle kamu bankalarından destek paketleri sunulmaya devam ediyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı başlığı altında başlatılan bu kampanyalardan olan Halkbank 25 bin TL esnaf kredisi başvurularına ilişkin detaylar merak edilirken haberimizde konuya ilişkin tüm detaylara ulaşabilirsiniz…