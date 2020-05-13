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Vakıfbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları sorgulama: Vakıfbank 10 bin TL Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Türkiye'de corona virüsünün ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla vatandaşlar için 10 bin TL'ye kadar temel ihtiyaç destek kredisi, üç kamu bankası tarafından veriliyor. Peki 10 bin TL Temel İhtiyaç Desteği kredisi başvuru şartları nelerdir, başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Vakıfbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi sonuçları sorgulama ekranı her gün yüzlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından verilen, 6 ay geri ödemesiz Vakıfbank destek kredisi başvuru sonucu sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor! İşte, düşük faiz oranı ile 6 ay ödemesiz 1000 TL ile 10000 TL arasında destek kredisi imkânı hakkında son dakika haberleri…
Giriş Tarihi: 13.5.2020 10:34Son Güncelleme: 13.5.2020 10:45ABONE OL