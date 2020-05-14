Son Dakika Haberleri |1000 TL sosyal yardım başvurusu: Ödemeler ne zaman yatacak? Sosyal yardım pandemi sonucu sorgulama ve başvuru takip

1000 TL sosyal yardım 3. Faz ödemeleri ve pandemi başvuru sonucu için geri sayım başladı KOVİD-19 salgını sebebiyle oluşabilecek ekonomik sorunların ortadan kaldırılması için birçok farklı tedbir alındı. Bu tedbirler arasında 1000 TL sosyal yardım ödemesi de yer alıyor. Corona virüsü sürecinde normalleşme adımları atılırken, 3. faz 1000 TL sosyal yardım ödemesi için başvuruların devam edeceği bildirildi. Önceki pandemi yardım başvurusu gibi, bu fazda da başvurular T.C. kimlik no sırası ile E-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır ve E-Devlet ile 1000 TL sosyal yardım pandemi sonucu sorgulama – öğrenme nasıl olur? Haberimizde sosyal yardım başvurularının nasıl yapılacağı ile ilgili tüm adımlar detaylı olarak anlatılmaktadır.

3.FAZ PANDEMİ SOSYAL YARDIM DESTEK PARASI BAŞVURU ŞARTLARI İLE BAŞVURU SORGULA!

İhtiyaç sahibi vatandaşlara corona virüsü salgını süresince destek olması amacıyla verilen sosyal yardım parasından yararlanmak isteyenler gerekli şartları sağlayarak e-Devlet ekranı üzerinden başvuru yapabiliyorlar. Buna göre; 1000 TL sosyal yardım destek parası son dakika haberine ilişkin detaylar ile e-Devlet sorgulama ekranı...