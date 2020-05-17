Bayram kredisi veren bankalar hangileri? Bayram kredisi faiz oranları, vade avantajları ve tüm detaylar

Ramazan Bayramı'na yaklaşırken, pek çok kamu ve özel banka vatandaşlara bayram kredisi fırsatı sunuyor. Özellikle corona virüsü nedeniyle, ekonomik anlamda zor günler geçiren vatandaşlar bankaların kredi fırsatlarını yakından takip ediyor. Bu bağlamda birçok banka, bayram kredisi için fırsatlarını anlatan açıklama gerçekleştirdi. Peki, bayram kredisi veren bankalar hangileri? Haberimizin içerisinden, bayram kredisi faiz oranları, vade avantajları ve tüm detayları bulabilirsiniz…

BAYRAM KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Haberimizin içerisinden bayram kredisi veren bankaları, kredi şartlarını ve detayları bulabilirsiniz…

GARANTİ

Garanti BBVA, çalışanların, esnafın ve emeklilerin Ramazan Bayramı öncesi artan ihtiyaçlarını kolayca ve en uygun şartlarda karşılayabilmesi amacıyla, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle bayram kredisi kampanyası başlattı.

Garanti BBVA, çalışanların, esnafın ve emeklilerin Ramazan Bayramı öncesi artan ihtiyaçlarını kolayca ve en uygun şartlarda karşılayabilmesi amacıyla, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle bayram kredisi kampanyası başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ihtiyaçların arttığı bu zor dönemde de müşterilerinin yanında olan Garanti BBVA, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle bayram kredisi sunuyor.

GARANTİ BBVA BAYRAM KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet, Garanti BBVA Şubeleri ve 444 0 335 Garanti BBVA Anında Kredi Hattı'ndan kolayca kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, ülke olarak koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini yaşadıkları bu zor günlerde çalışan, esnaf ve emekli tüm müşterilerin daha fazla yanında olmaları gerektiğini belirtti.