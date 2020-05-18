Sağlıktaki başarımızı dünyaya iyi anlatmalıyız

Korona salgınıyla mücadelede elde ettiği başarı Türkiye'ye moral ve prestij kazandırmaya devam ederken bir yandan da ekonomi alanında önemli fırsatlar sunuyor. Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski de korona sonrası süreçte Türkiye'yi ciddi fırsatların beklediğini düşünenlerden. Salgın sonrasında dünyada taşların yerinden oynayacağını ve Türkiye'nin bu süreçte rakip ülkelere göre kendisini daha iyi konumlandırabileceğini belirten Kaslowski, sağlıktaki başarımızı dünyanın gündeminde daha fazla tutmamız gerektiğini söylüyor. Bu süreçte ekonomi yönetiminin açıkladığı destek paketinin iki katına çıkarıldığına ve alınan önlemlerin yararına dikkat çeken Kaslowski ile korona sonrasında Türkiye'yi bekleyen ekonomik fırsatları, sağlıkta yakalanan başarının ekonomiye nasıl taşınabileceğini ve Türkiye-AB ilişkilerinin bu sürece yapacağı katkıları konuştuk.Salgın sonrası dünyada bir dönüşüm süreci yaşanacak. Taşlar yerinden oynarken kazananlar ve kaybedenler olacak. Özellikle AB ve Amerika'da tedarik zincirleri çeşitlenecek. Bu süreçte Türkiye sağlık sektörünün gücü sayesinde kendisini rakip ülkelere kıyasla daha iyi konumlandırabilecek. Bu avantajı gerçek bir büyüme hikayesine döndürmek için yapmamız gereken çok ödev var. Her şeyden önce hikayeyi doğru anlatabilmeliyiz. Kredibilite yani güven bu işin anahtarı. Sağlıktaki başarımızı neyi nasıl yaparak yakaladığımızın hikayesini güven sağlayacak şekilde anlatmalı, bunu dünyanın daha fazla gündeminde tutmalıyız. Sağlık sistemimizle yarattığımız güven algısını ekonomide de sağlamalıyız. Ekonomik güç yeniden Batı'da toplanmaya başlıyor. Biz de ilişkilerimizi bu yeni dünyada yeniden gözden geçirebiliriz.Destek paketi ilk açıklandığı haline kıyasla iki katına çıkarıldı. Kısa çalışma ödeneği, mücbir sebep uygulamaları ve Kredi Garanti Fonu'ndan sağlanan krediler yararlı oldu. KGF limitlerinin artırılması herkesin öncelikli beklentisi. Çünkü KOBİ ve esnaf için çok önemli bir destek sağlıyor. Kısa çalışma ödeneği kullanım şartlarının daha da esnetilmesi ise daha fazla kişinin faydalanmasını sağlar. Bu yıl oluşacak bütçe açığı ve bunun nasıl finanse edileceğine ilişkin planların revize edilerek kamuoyuna açıklanması iş dünyasının önünü görebilmesi açısından önemli. Türkiye'nin düşük kamu borcu burada önemli bir avantaj. Bizim de iş dünyası olarak önceliğimiz istihdamı korumak ve işletmelerin devamlılığını sağlamak oldu. Bunun yanında kayıt dışı çalışanları korumak için hane halkına direkt desteklerin olması gerektiğini dile getirdik.Yeni düzen, içinde birçok fırsat barındırıyor. En büyük ticaret ve yatırım ortağımız olan Avrupa Birliği'nin toparlanma yönündeki hazırlıkları Türkiye için çok önemli. Korona virüs ile birlikte AB ürün tedarik ettiği ülkeleri çeşitlendirecek. Türkiye sağlığın yanına diğer artıları da koyarak, küresel tedarik zincirlerinde AB başta olmak üzere güçlü işbirlikleri kurabilir ve hak ettiği yere çok daha hızlı ulaşabilir. Üyesi olduğumuz, Avrupa iş dünyasının temsil kuruluşu Business Europe, toparlanma sürecine yönelik bir belge hazırladı. Avrupa iş dünyası toparlanma sürecinde Türkiye ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi mesajını vurguladı. Bizim için çok önemli olan bu belge AB kurumlarının en üst düzey yetkililerine iletildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın 9 Mayıs Avrupa Günü'nde Türkiye'nin AB tam üyeliğinin stratejik hedef olarak görüldüğünü vurgulayan mesajı çok önemli.Katılım müzakereleri iki taraftan da kaynaklı nedenlerle bir süredir donmuş durumda. Teknik bir güncellemenin ötesinde Gümrük Birliği'nde Yeşil Anlaşma ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini de içerecek adımların atılması halinde üyelik hedefinin de güçleneceğini umut ediyoruz. Bu süreçte eşzamanlı olarak Türkiye'de demokrasi ve hukuk alanında reform sürecine geri dönmemiz elzem. Entegrasyon odağıyla Gümrük Birliği güncellemesinde üzerimize düşenleri yaptığımızda AB ile ilişkilerimizde olumlu bir sayfa açılacaktır.2008 krizinden çıkışta G20 hızla hareket etmiş, önemli bir rol üstlenmişti. Kovid 19 salgını küresel kurumların sorgulanmaya başladığı bir dönemde gerçekleşti. Bunun altından ülkeler tek başına kalkamaz. Uluslararası işbirliğini ve bunu sağlayan kurumların güçlendirilmesini, çok taraflılığı, kamu sağlığını, bilime olan güveni, iklim ve çevreyi öne çıkaran siyasal iradeye ve küresel liderliğe ihtiyaç var.Ticarette içe kapanmacı eğilimin mutlaka engellenmesi gerekiyor. 1929 buhranından sonra yapılan en büyük hatalardan biri buydu ve maalesef dünya ekonomisi bu hatadan büyük zarar görmüştü. İthal ikamesi politikalarından geçmişte çok zarar gördük. Kendi teknolojimize öncelik verip yatırım yapacağız ama bunu korumacılıkla değil rekabet ederek yapacağız.