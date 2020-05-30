Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak? E devlet ile Ücretsiz izin ödeneği hesaplama ve sorgulama

Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak? Ülkemizde coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ücretsiz izin maaş desteği sağlanıyor. Ekonomik anlamda sıkıntı çeken vatandaşlar E devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirirken nakdi destek parasının ne zaman yatacağını sorguluyor. Salgın sürecinde ekonomi alanında alınan bu destek paketiyle ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlar yararlanabilecek. Öte yandan, e Devlet ekranı üzerinden gerçekleştirilen nakdi ücret desteği İŞKUR tarafından yapılan başvuru sonrasında belirtilen tarihlerde yatırılacak. Buna göre; Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak, hangi tarihte? Ücretsiz izin ödeneği yattı mı? E devlet İŞKUR ile Ücretsiz izin maaş desteği sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ekonomi alanında alınan önlemlerden ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak sorusuna yanıt aranıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada ücretsiz izin maaş desteği başvuruları ve başvuru sonuçlarına ilişkin güncel bilgiler merak edilmeye başlandı. Buna göre ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak?