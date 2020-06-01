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Son Dakika Haberi: Konut kredisi oranları indirimi! 1 Haziran Vakıfbank, Ziraat ve konut kredi faiz oranları ve ödeme tablosu…

Konut kredisi ile ilgili son dakika haberi geldi. Üç kamu bankası olan , ve Vakıfbank tarafından açıklanan kredi oranı indirimleri arasında, konut kredisi faiz oranları düzenlemesi de yer alıyor. Bu düzenlemenin hemen ardından vatandaşlar konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu sorusunun yanıtını ve konut kredisi faiz oranı ödeme tablosu araştırmasına başladılar. Peki, konut kredisi faiz oranı ne kadar oldu? Haberimizde, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank konut kredi faiz oranları ile ilgili detaylar yer almaktadır. İşte, normalleşme sürecinin önemli haftasında kredi faiz oranları hakkında gelişmeler ve yapılan son değişiklikler…

Giriş Tarihi: 1.6.2020 12:58 Son Güncelleme: 1.6.2020 12:58 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Konut kredisi faiz oranları indirimi! 1 Haziran Vakıfbank, Ziraat ve Halkbank konut kredi faiz oranları ve ödeme tablosu…

Bankalardan konut kredisi başta olmak üzere birçok kredi oranında değişiklik yapıldı ve konut kredisi ve taşıt kredisi gibi birçok alanda yeni faiz oranları açıklandı! Kredi faiz oranları ile ilgili flaş bir son dakika haberi geldi ve normalleşme sürecinin kritik gününde kamu bankaları önemli bir uygulamaya geçtiğini duyurdu. Yerli üretime yönelik planlanan yeni uygulama ile 6 ay geri ödemesiz ve 30 bin TL'ye varan kredi desteği sağlanacak. Bu haberin ardından milyonlarca vatandaş, ihtiyaç kredisi ve konut kredi faiz oranları ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, bu sabah alınan yeni karara göre kredi faiz oranları ne kadar, kaç TL oldu?

KONUT KREDİSİ ÖDEME TABLOSU

Konut kredisi ödeme tablosuna ilişkin detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Son Dakika Haberi: Konut kredisi faiz oranları indirimi! 1 Haziran Vakıfbank, Ziraat ve Halkbank konut kredi faiz oranları ve ödeme tablosu…
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