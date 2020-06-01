Son Dakika Haberi: Konut kredisi faiz oranları indirimi! 1 Haziran Vakıfbank, Ziraat ve Halkbank konut kredi faiz oranları ve ödeme tablosu…

Bankalardan konut kredisi başta olmak üzere birçok kredi faiz oranında değişiklik yapıldı ve konut kredisi ve taşıt kredisi gibi birçok alanda yeni faiz oranları açıklandı! Kredi faiz oranları ile ilgili flaş bir son dakika haberi geldi ve normalleşme sürecinin kritik gününde kamu bankaları önemli bir uygulamaya geçtiğini duyurdu. Yerli üretime yönelik planlanan yeni uygulama ile 6 ay geri ödemesiz ve 30 bin TL'ye varan kredi desteği sağlanacak. Bu haberin ardından milyonlarca vatandaş, ihtiyaç kredisi ve konut kredi faiz oranları ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, bu sabah alınan yeni karara göre kredi faiz oranları ne kadar, kaç TL oldu?

KONUT KREDİSİ ÖDEME TABLOSU

Konut kredisi ödeme tablosuna ilişkin detaylar haberimizde yer almaktadır.