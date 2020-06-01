Kredi faiz oranları ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: İhtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları ne kadar olacak?

Corona virüs ile mücadele kapsamında bugün normalleşmenin ilk gününü yaşayacağız. Salgına karşı verilen mücadele hükümet pek çok ekonomi paketi ile vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. 6 ay geri ödemesiz bireysel kredi desteği, pandemi desteği ve son olarak da kredi faiz oranları ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kamu bankalarında konut kredisi faiz oranlarının oldukça düşmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın belirttiği Yeni Destek Kredi Paketi detayları netleşmeye başladı. Ucuz konut kredisi kapsamında Cumhuriyet tarihinin en düşük konut kredisi faiz oranı vatandaşları bekliyor. Hâlihazırda Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ta konut kredilerindeki faiz oranı %0.94 olarak dikkat çekiyor. Bu oran önümüzdeki günlerde düşecek yeni konut kredisi faiz oranları ne kadar olacak? İşte detaylar…

KREDİ FAİZ ORANLARI SON DAKİKA - UYGUN KONUT KREDİSİ

Kamu bankaları, uzun vadeli konut kredisi verecek. Konut kredisinde bugüne kadar uygulanan en düşük faiz oranının geçerli olacağı bir paket hazırlandı. Orta gelir grubuna uzun vadede ve tarihi düşük maliyetlerle konut kredisi sağlanacak.

OTOMOBİL ALACAKLAR İÇİN YENİ KAMPANYA

Türkiye'de üretilen otomobiller için kamu bankalarının geçtiğimiz aylarda yaptığı kampanyalar, daha uygun koşullarda yeniden hayata geçirilecek. Kamu bankalarının kredi paketlerini açıklamasının ardından özel bankaların da benzeri uygulamalara gitmesi bekleniyor.