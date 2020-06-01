SON DAKİKA: 1000 TL sosyal yardım desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 1000 TL pandemi sosyal yardım parası sorgulama ekranı

Türkiye'de corona virüs salgını ile mücadele devam ederken, bugün normalleşmenin ilk gününü yaşıyoruz. Bilindiği üzere hükümet destekli bir şekilde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1000 lira sosyal yardım parası desteği sunuluyor. Bu noktada ekonomik anlamda zorluk çeken vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalar gerçekleştiriyor. Peki, 1000 TL sosyal yardım desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Öte yandan başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise 1000 TL sosyal yardım desteği başvuruları nasıl ve nereden yapılır sorusunun yanıtını arıyor. 4 milyondan fazla kişiye yapılan birinci ve ikinci faz ödemelerin ardından 3.faz pandemi sonuçları ne zaman açıklanacak?

PANDEMİ 3. FAZ 1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NELER?

1000 TL sosyal yardım parası başvuru şartları ve kimlere verileceğine ilişkin detaylar da belli oldu. Buna göre, değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak. Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.

E DEVLET İLE 3.FAZ 1000 TL PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

3. faz pandemi sosyal destek parası başvurusu, şartları ve ne zaman verileceği hakkında hakkında bilgi edinebilir; sorgulama işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağını haberimizin içerisinden öğrenebilirsiniz.