Beyaz eşya kredisi başvurusu nasıl yapılır? Son dakika haberi: Sosyal hayatı destek beyaz eşya kredisi nasıl, ne zaman alınır?

İç piyasada canlılık yaratacak kredi destek paketi ile sıfır evler için kredi faiz oranı 12 ay ödemesiz %0.64'e inerken ikinci el daiereler için de faiz oranı %0.71 oldu. Beyaz eşya kredisi nasıl çekilir? Aynı şekilde yeni evlenenlerin yükünü azaltmak için harekete geçen hükümet, beyaz eşya kredisi adı altında bir paket hazırladı. Buna göre beyaz eşya, yerli üretim yapan mobilya, ev boya, seramik, kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisikler firmalarıyla anlaşma yapılarak en az 3 bin TL azami 30 bin TL kredi tutarı ile 6 ay geri ödemesiz olarak isteğe göre 60 ay vadeyle kredi kullandırılacak. Bu kredinin faiz oranı da %0.55 olacak. Beyaz eşya kredisi ile ilgili tüm detaylar haberimizde.