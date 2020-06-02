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başvurusu nasıl yapılır? haberi: Sosyal hayatı destek beyaz eşya kredisi nasıl, ne zaman alınır?

Tüm dünyada hayatı olumsuz olarak etkileyen corona virüsle mücadele konusunda çok başarılı bir sınav veren Türkiye, şimdi de yaşanan maddi zorlukları gidermek adına adımlar atıyor. Destek kredisi paketi hakkında gelişmeleri yaşanıyor. nasıl alınır? Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan çekilecek konut kredileri ile taşıt kredilerinde faiz oranları oldukça aşağıya indi. Dün açıklanan kredi destek paketi sonrası Cumhuriyet tarihinin en düşük konut kredisi faiz oranına ulaşıldı. Yeni evlenecekler de beyaz eşya kredisinin detaylarını merak ediyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 2.6.2020 09:26 Son Güncelleme: 2.6.2020 09:27 ABONE OL
Beyaz eşya kredisi başvurusu nasıl yapılır? Son dakika haberi: Sosyal hayatı destek beyaz eşya kredisi nasıl, ne zaman alınır?

İç piyasada canlılık yaratacak kredi destek paketi ile sıfır evler için kredi faiz oranı 12 ay ödemesiz %0.64'e inerken ikinci el daiereler için de faiz oranı %0.71 oldu. nasıl çekilir? Aynı şekilde yeni evlenenlerin yükünü azaltmak için harekete geçen hükümet, beyaz eşya kredisi adı altında bir paket hazırladı. Buna göre beyaz eşya, yerli üretim yapan mobilya, ev boya, seramik, kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisikler firmalarıyla anlaşma yapılarak en az 3 bin TL azami 30 bin TL kredi tutarı ile 6 ay geri ödemesiz olarak isteğe göre 60 ay vadeyle kredi kullandırılacak. Bu kredinin faiz oranı da %0.55 olacak. Beyaz eşya kredisi ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

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Beyaz eşya kredisi başvurusu nasıl yapılır? Son dakika haberi: Sosyal hayatı destek beyaz eşya kredisi nasıl, ne zaman alınır?
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