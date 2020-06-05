İş Bankası’ndan El Birliği ile Devam Destek Paketi

Açıkladıkları yeni paketle esnafın, küçük işletmelerin, KOBİ'lerin ve çiftçilerin işe dönüş ve yeniden açılış süreçlerinde destek olmayı hedeflediklerini söyleyen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, pandemi dönemindeki stratejilerini empati üzerine inşa ettiklerini ifade etti. Salgın döneminde ödemelerin ertelenmesini, müşterilerin evlerinden, işyerlerinden ayrılmadan işlemlerini dijital kanallar üzerinden hızlıca tamamlayabilmelerini sağladıklarını ve 6 aya kadar ödemesiz, uygun koşullu krediler sunduklarını belirten Şimşek, normalleşme sürecinde de Türkiye ekonomisine destek vermeye devam edeceklerini aktardı.

EL BİRLİĞİ DEVAM DESTEK KREDİLERİ, İŞVERENE MAAŞ VE KİRA DESTEK KREDİSİ

Şimşek, "El Birliği İle Devam Destek Paket"i kapsamında bir taraftan müşterilerin üretim girdilerinin ve ticari mal alımlarının finansmanı, diğer taraftan işlerinde yeterli gelire kavuşuncaya kadar maaş ve kira ödemelerinde ihtiyaç duyacakları finansman için, ödemesiz dönemli avantajlı faiz oranları ile Maaş Destek Kredisi ve Kira Destek Kredisi imkânı sunduklarını belirtti. Paket kapsamında Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nden faydalanamayanlara KGF ile aynı koşullarla banka kaynaklarından kredi kullandırma imkanının da devam ettiğini belirten Şimşek, söz konusu imkândan sektör ayrımı olmadan pandemi döneminden en çok etkilenen turizm ve eğlence sektörünün de faydalanabilmesini öngördüklerini aktardı.

ŞEHİR İÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI VE ECZACILARA ÖZEL KREDİLER

Şimşek şöyle devam etti: "Pandemiden en çok etkilenen Şehir içi Yolcu Taşımacılığı sektörüne ise ŞİYTK/Şehir içi Yolcu Taşımacılığı Kredisi ürünü özelinde cazip oranlarla finansman sağlayacağız. Bu dönemdeki özverili çalışmaları için teşekkür amaçlı olarak eczacılara özel kredi faiz oranları uygulayacağız.