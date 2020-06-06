160 bin şantiye çalışıyor

Hükümet, 1 milyon 200 bin çalışanı olan inşaat sektöründe işlerin güvenli ve sağlıklı devamı için önlemleri genişletti. Türkiye genelindeki 160 bin şantiyede salgın sonrası işe dönüşü ve salgının etkilerini azaltmak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile İNTES işbirliğiyle sektörden uzmanların ve iş müfettişlerinin yer aldığı bir teknik çalışma grubu kuruldu. Bu süreçte şantiyelere ziyaretçi girişleri yasaklanacak, koruyucu donanımlar kullanılması sağlanacak, malzemelerin depolandığı alanlarda tedbirler alınacak, gıda ihtiyaçlarında hijyen kurallarına dikkat edilecek.