Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç mesajı

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan ve Abdurrahim Karakoç mesajı

Son dakika haberi... Başkan , Türk edebiyatının önemli isimlerinden ve Abdurrahim Karakoç'un vefat yıl dönümlerine ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Erdoğan, "Türk edebiyatının iki müstesna gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Mekânları cennet olsun." dedi.

Giriş Tarihi: 7.6.2020 14:25 Son Güncelleme: 7.6.2020 14:29 ABONE OL
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'un vefat yıl dönümlerine ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

İşte Ömrü 'Aşk' üzerine kurulu şair Abdurrahim Karakoç'un yaşam öyküsü... | Video

Erdoğan, mesajında, "Türk edebiyatının iki müstesna gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Mekânları cennet olsun." dedi.

İşte Türk Edebiyatı'nın önemli ismi, 'Yedi Güzel Adam'dan Cahit Zarifoğlu'nun öyküsü | Video

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA