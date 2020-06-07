Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'un vefat yıl dönümlerine ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

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Erdoğan, mesajında, "Türk edebiyatının iki müstesna gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Mekânları cennet olsun." dedi.

Türk edebiyatının iki müstesna gönül insanı #CahitZarifoğlu ve #AbdurrahimKarakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum.



Mekânları cennet olsun. pic.twitter.com/X7RZHt4hKU — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 7, 2020

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