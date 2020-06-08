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Vakıfbank, , Ziraat 12 ay geri ödemesiz konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? 2020 ve ödeme planı!

Corona virüsü normalleşme sürecinde, üç kamu bankası olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve tarafından tarihin en büyük kredi paketleri uygulamaya sokulmuştu. Bu uygulamanın duyurulmasının hemen sonrasında milyonlarca vatandaş, konut kredisi geri ödeme planı ve kredi oranı ne kadar gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı. Peki, açıklanan bu tarihi paketlerin içerisinde yer alan taşıt kredisi, tatil kredisi ve işlemi nasıl yapılır? Haberimizde, merak edilen konut kredisi faiz hesaplama adımları yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 8.6.2020 10:00 Son Güncelleme: 8.6.2020 10:23 ABONE OL
Vakıfbank, Halkbank, Ziraat 12 ay geri ödemesiz konut kredisi faiz hesaplama nasıl yapılır? 2020 Konut kredisi faiz hesaplama ve ödeme planı!

Taşıt, tatil, konut oranı hesaplama, bugün milyonlarca vatandaşl tarafından araştırılıyor. Vakıfbank, , Ziraat Bankası tarafından kamuoyuna duyurulan konut kredisi kampanyaları büyük talep gördü. Duyurulan kampanyalara göre tatilden konuta kadar birçok farklı alanda kredi oranı indirimi getirildi. Söz konusu kredi faiz oranı indirimi kapsamında, sıfır konutlar için 15 yıla kadar vade seçeneği ile aylık 0.64 faiz, ikici el konutlar için ise 0.74 faizli kredi imkanı sunulurken 12 ay geri ödemesiz kampanyada vatandaşların bir yıl boyunca ödemediği taksitler bir diğer yılın ödemelerine ekleniyor. Haberimizde, yayınlanan kampanya paketlerine dair tüm detayları bulabilir aynı zamanda almak istediğiniz kredinin geri ödemelerini hesaplayabilirsiniz. Buna göre; Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası 1 yıl geri ödemesiz konut kredisi faiz hesaplaması nasıl yapılır? İşte 2020 kredi hesaplama ekranı!

KREDİ HESAPLAMA: KONUT KREDİSİ FAİZ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Kamu bankaları sıfır konutlar için 15 yıla kadar ayılık yüzde 0.64 faizli kredi sunuyor. İkinci el konutlar için ise 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizli kredi imkanı sağlanıyor. Kredilerin başvuru işlemleri ise 2 Haziran'dan itibaren şubelerinden yapılmaya başlandı.

İşte kredi faiz hesaplama ekranı!

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Vakıfbank, Halkbank, Ziraat 12 ay geri ödemesiz konut kredisi faiz hesaplama nasıl yapılır? 2020 Konut kredisi faiz hesaplama ve ödeme planı!
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