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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Halkbank destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi şartları

Son dakika: başvurusu nasıl yapılır? Halkbank şartları

Son dakika haberleri… Corona virüsü sebebiyle yaşanan ekonomik dar boğazın giderilmesi amacıyla kamu bankaları tarafından kredi desteği sağlanıyor. Halkbank’ın da içinde olduğu kamu bankaları tarafından uygulanan kapsamında, başvurusu olumlu değerlendirilen kişiler 10 bin TL’ye kadar kredi kullanabiliyor. 6 ay geri ödemesiz ertelemeli bir şekilde verilen kredinin bir diğer avantajlı tarafı ise faiz oranının 9.40 olması. Peki Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu nasıl yapılır? şartları nelerdir, başvuru sorgulama nasıl yapılır? İşte konuyla ilgili merak edilen detaylara yönelik son dakika haberi…

Giriş Tarihi: 17.6.2020 14:03 Son Güncelleme: 17.6.2020 14:03 ABONE OL
Son dakika: Halkbank 6 ay geri ödemesiz destek kredisi sorgulama ve başvuru yapma! Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi şartları

Halkbank tarafından 10 bin TL'ye kadar sunulan Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Söz konusu kredi desteğinden faydalanmak için bankanın internet adresi üzerinden online başvuru gerçekleştirmek gerekiyor. Başvurusu olumlu değerlendirilenler, bankaya gitmeye gerek duymadan kredilerini kullanabiliyor. Peki, 'Halkbank 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Halkbank ihtiyaç kredisi başvuru sonucu sorgulama ekranı ve konuyla ilgili son dakika ayrıntıları…

HALKBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURUSU SORGULAMA TAKİP EKRANI 2020

Başvuru formu doldurarak süreci tamamlayan ve bankadan SMS ile haber bekleyen yurttaşlar, 'Halkbank ihtiyaç destek kredisi başvuru sorgulama nasıl, nereden yapılır?' sorusuna yanıt arıyor. Haberimizin detaylarından, 10 bin TL Halkbank başvuru formu, şartları ve kredi başvuru sorgulama ekranı hakkındaki bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Son dakika: Halkbank 6 ay geri ödemesiz destek kredisi sorgulama ve başvuru yapma! Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi şartları

(İlgili metinler resmi internet sitesinden alınmıştır)

Hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde devreye alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan müşterilerimizin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla, aylık %0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar hizmete sunulmuştur.

TUTAR VE ÖDEME KOŞULLARI

Dilerseniz; 10.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %0,49 faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kullanabilirsiniz.

Kredi ödemelerinizi; 6 ay ödemesiz dönemli olarak yapabilirsiniz.

Son dakika: Halkbank 6 ay geri ödemesiz destek kredisi sorgulama ve başvuru yapma! Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi şartları

Tahsis ücretli bir kredidir (Binde 5). Kullandırılacak kredilerde tahsis ücretine ilave olarak, kefalet tutarı üzerinden binde 7,5 komisyon tahsil edilerek Kredi Garanti fonuna ödenmektedir. Toplamda bir defaya mahsus olmak üzere, kredi kullandırım esnasında %1,10 oranında komisyon tahsil edilmiş olur.

NASIL FAYDALANABİLİRİM?

'nden hane halkı aylık geliri (aynı evde yaşayan eş ve çocuk) 5.000 TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensubu olan müşterilerimiz yararlanabilecektir.

Son dakika: Halkbank 6 ay geri ödemesiz destek kredisi sorgulama ve başvuru yapma! Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi şartları

Kamu bankalarının sadece birinden başvuru yapılabilecektir. Aynı hane içerisinden ise sadece bir kişi başvuruda bulunabilecektir.

Kredi talebinizin değerlendirilmesi için KGF (Kredi Garanti Fonu) ile kişisel verileriniz paylaşılacaktır. KVKK aydınlatma metnine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Başvurularınızı;

İnternet Şubemize giriş yaparak; Başvuruà Bireysel Kredi Başvurusuà Kredi Türü: Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü: adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

Mobil Şubemize giriş yaparak; Başvuruà Kredi Başvurusuà Kredi Türü: Tüketici Kredisià Kredi Alt Türü: adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

0850 222 0 400 Halkbank Dialog'u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.

Son dakika: Halkbank 6 ay geri ödemesiz destek kredisi sorgulama ve başvuru yapma! Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi şartları
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Son dakika: Halkbank destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi şartları
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