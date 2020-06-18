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borsada 3 İstanbul takımını ilk defa geçti

'de 87 günlük aranın ardından ilk maçında Göztepe'yi deplasmanda yenen, 'ın Rize'ye kaybetmesiyle şampiyonluğun en güçlü adayı haline gelen, 'nda da 'yi 23 yıl sonra 'de yenerek adını finale yazdıran borsada tarihi bir başarıya ulaştı. 15 Nisan 2005'te hisse senetleri borsada işlem görmeye başlayan Trabzonspor'un piyasa değeri ilk defa üç İstanbul takımının üstüne çıktı.

OKTAY ÖZDABAKOĞLU OKTAY ÖZDABAKOĞLU
Giriş Tarihi: 18.6.2020 15:13 Son Güncelleme: 18.6.2020 15:24 ABONE OL
Trabzonspor borsada 3 İstanbul takımını ilk defa geçti

Karadeniz Fırtınası'nın hisseleri bugün yüzde 9.97 yükselerek 8.05 liraya çıktı. Trabzonspor hisseleri bu haftanın 4 günüde yüzde 40'a yakın yükseldi. Hisselerdeki bu çıkışla birlikte Trabzonspor'un piyasa değeri 1.9 milyar liraya ulaştı. Böylece Trabzonspor, Galatasaray'ı geçerek piyasa değeri en yüksek kulüp oldu. Galatasaray'ın piyasa değeri 1 milyar 792 milyon TL, Fenerbahçe'nin 1.2 milyar TL, Beşiktaş'ın değeri 595 milyon TL seviyesinde bulunuyor.

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Son 1 yılda özkaynaklara yönelerek mali yapısını düzelten, gelirlerini rakiplerinin iki katı artıran Trabzon'un hisseleri de adeta uçtu. Son 1 yılda Trabzon'un hisseleri yüzde 794 yükseldi. Bu dönemde Galatasaray yüzde 144, Beşiktaş yüzde 77, Fenerbahçe ise yüzde 70 değer kazandı.

KULÜPLERİN PİYASA DEĞERİ

Kulüp Bin TL

Trabzonspor 1.902.944

Galatasaray 1.792.800

Fenerbahçe 1.215.474

Beşiktaş 595.200

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Trabzonspor borsada 3 İstanbul takımını ilk defa geçti
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