Corona virüs nedeniyle durmuştu! ABD'den tarifeli uçuşların ilk yolcuları geldi

"DÜNYANIN HER YERİNDE AYNI ŞEY YAŞANIYOR"



İlk uçuşun yolcularından Ayhan İlbak, hasta babasını ziyaret etmek için Mart ayından itibaren Türkiye'ye gelme planları yaptığını, seyahat kısıtlamaları dolayısıyla ancak bugün Türkiye'ye gelebildiğini söyledi. İlbak, "Yaklaşık 3 aydır bekliyorum. Türkiye'de karantina olduğu için bekledik. Dünyanın her yerinde aynı şey yaşanıyor. İlk etapta İstanbul'dan Şikago ve Washington'a tarifeli uçan THY, önümüzdeki günlerde diğer ABD şehirlerine de karşılıklı seferleri başlatacak. Bizim bulunduğumuz New York'dan uçuş yok. THY, Washington seferlerini açınca direkt geldik" dedi.