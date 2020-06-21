Corona virüs nedeniyle durmuştu! ABD'den tarifeli uçuşların ilk yolcuları geldi

New York'da yaşayan ve Washington seferlerinin başlamasıyla buradan İstanbul'a uçan Çemen Yumlu ise "Mart ayından itibaren İstanbul'a gelmek için hazırdım. 4 aydır bekliyorum. Ailemi ziyarete geldim. ABD'de süresiz oturumum var. Tekrar uçuşlar dursa bile bir sıkıntı yaşamam. Ailem burada zaten. Uzun bir süre burada kalabilirim. Ancak geçici olarak gelenler için sorun olabilir. Çünkü sonbahara doğru pandemi tekrar artarsa; insanlar bunu da düşünüyor." diye konuştu.