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Eski Başkan Yardımcısından çarpıcı açıklama: dünyasında büyük rol oynayacak!

'de 4. kez milletvekilliği yapan ve daha önce AP Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenen , -AB ilişkileriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Czarnecki, "Türkiye, Kovid-19 sonrası dünyasında büyük rol oynayacak" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 24.6.2020 11:24 Son Güncelleme: 24.6.2020 11:40 ABONE OL
Eski AP Başkan Yardımcısından çarpıcı açıklama: Türkiye ekonomi dünyasında büyük rol oynayacak!

(AB)- Dostluk Grubu Başkanı ve Avrupa Parlamentosu () Milletvekili Ryszard , "Türkiye'nin şimdiye kadar ekonomik alanda kaydettiği başarı, ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası dünyasında çok daha büyük rol oynamasına fırsat tanıyacak. AB tek pazarına yakınlık, yüksek kapasiteli iş gücü ve güçlü işletmecileri, Türkiye'ye büyük avantaj sağlayacak." dedi.

Eski AP Başkan Yardımcısından çarpıcı açıklama: Türkiye ekonomi dünyasında büyük rol oynayacak!

'de 4. kez milletvekilliği yapan ve daha önce AP Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenen , AA muhabirine, -AB ilişkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Czarnecki, Türkiye ile AB arasında ilişkilerin zaman zaman zorlu süreçler getirdiğine dikkati çekerek, ilişkilerin Türkiye'nin 1959'da Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) yaptığı başvuru ve 1963'te imzalanan Ankara Anlaşması'na kadar uzandığını hatırlattı.

Eski AP Başkan Yardımcısından çarpıcı açıklama: Türkiye ekonomi dünyasında büyük rol oynayacak!

Söz konusu anlaşmanın 1963'te imzalanmasının ardından dönemin AB Komisyonu Başkanı Walter Hallstein'ın, ", Avrupa'nın bir parçasıdır, bu anlaşma büyük siyasi önem taşımaktadır." sözlerini anımsatan , şunları söyledi:

"AET ile ilk anlaşma imzalayan ülkelerden biri olmasına rağmen Ankara, Türkiye ve AB'deki karmaşık siyasi gelişmeler nedeniyle üyelik sürecinde hızlı bir şekilde aşama kaydedemedi." değerlendirmesinde bulundu.

Eski AP Başkan Yardımcısından çarpıcı açıklama: Türkiye ekonomi dünyasında büyük rol oynayacak!

"TARAFLAR, ORTAK ÇIKARLARINI GÖZDEN GEÇİRMELİ"

, 2020'deki jeopolitik gelişmelerin ve AB'nin çıkarında değişikliğe yol açtığını kaydederek, "İki taraf da ortak çıkarlarını gözden geçirmeli." dedi.

AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Czarnecki, Kovid-19 salgını sonrasında AB ile Türkiye arasında ana gündem maddelerinin vize serbestisi ve Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi olacağına işaret etti.

Eski AP Başkan Yardımcısından çarpıcı açıklama: Türkiye ekonomi dünyasında büyük rol oynayacak!

"TÜRKİYE, KOVİD-19 SONRASI EKONOMİ DÜNYASINDA BÜYÜK ROL OYNAYACAK"

"İnsanlık, Kovid-19 salgınına karşı savaşı kazandığında birçok şeyi gözden geçirecektir." diyen , hükümetler, kurumlar ve vatandaşların özellikle sağlık ve ticaret konularında farklı hususlara odaklanacağını belirtti.

Czarnecki, ekonomik alanda ise 'nin şimdiye kadar AB için oldukça istikrarlı ve güvenilir bir ticari ortak olduğunun altını çizdi.

Eski AP Başkan Yardımcısından çarpıcı açıklama: Türkiye ekonomi dünyasında büyük rol oynayacak!

'nin, AB öncülüğünde yürütülen ve daha dayanıklı inşasını hedefleyen Avrupa Kalkınma Fonundan yararlanabileceğine işaret eden , "Türkiye ile AB arasındaki ekonomik, siyasi ve sosyal politikalar gözden geçirilmeli." açıklamasında bulundu.

Czarnecki, Türkiye'nin jeostratejik konumunun da önemli avantaj sağladığını vurgulayarak, "Söz konusu coğrafi yakınlık, Doğu Asya ülkelerine göre Türkiye'nin Avrupa'ya çok daha hızlı teslimat sağlama imkanını da beraberinde getiriyor." dedi.

Eski AP Başkan Yardımcısından çarpıcı açıklama: Türkiye ekonomi dünyasında büyük rol oynayacak!

Avrupalı üreticilerin, 'de üretime yönelerek düşük maliyetten de faydalanabileceğine işaret eden , ülkenin uygun döviz kuru alanında da imkanlar sağladığının altını çizdi.

Czarnecki, "Türkiye'nin şimdiye kadar ekonomik alanda kaydettiği başarı, ülkenin Kovid-19 sonrası dünyasında çok daha büyük rol oynamasına fırsat tanıyacak. AB tek pazarına yakınlık, yüksek kapasiteli iş gücü ve güçlü işletmecileri Türkiye'ye büyük avantaj sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Eski AP Başkan Yardımcısından çarpıcı açıklama: Türkiye ekonomi dünyasında büyük rol oynayacak!

"DOSTLUK GRUBU, KÜLTÜR VE SPOR FAALİYETLERİNE ODAKLANACAK"

'nin Polonyalı bir üyesi olarak ve ülkesinin tarihi dostluğunun Osmanlı dönemine uzandığına değinen , "Biz Polonyalılar olarak ülkemiz bölündükten sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun Büyükelçimiz için Bab-ı Ali'de bir makam tutmaya devam etmesini hiç unutamayız. Eski Başbakanımız Jaroslaw Kaczynski de her zaman Türkiye'nin AB'ye üyeliğini desteklemiştir." ifadesini kullandı.

Eski AP Başkan Yardımcısından çarpıcı açıklama: Türkiye ekonomi dünyasında büyük rol oynayacak!

, AB- Dostluk Grubu'nun Başkanı olarak taraflar arasında yeni oluşan koşullar uyarınca irtibatı artırmayı amaçladığını belirterek, "AB ve Türkiye'nin, farklılıklarının üstesinden gelerek anlaşma sağladığı konulara odaklanması ve birbirinden öğrenmeye açık olması lazım." mesajını verdi.

Eski AP Başkan Yardımcısından çarpıcı açıklama: Türkiye ekonomi dünyasında büyük rol oynayacak!

Dostluk Grubu'nun bu hedefi gerçekleştirmek için iki taraftan sivil toplum üyelerini bir araya getirerek kültür ve spor faaliyetlerine odaklanacağını bildiren , "Umarım dostluk grubu, -AB ilişkilerinin iyileştirilmesine katkı sağlar." açıklamasında bulundu.

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Eski AP Başkan Yardımcısından çarpıcı açıklama: Türkiye ekonomi dünyasında büyük rol oynayacak!
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