Eski AP Başkan Yardımcısından çarpıcı açıklama: Türkiye ekonomi dünyasında büyük rol oynayacak!

AP'de 4. kez milletvekilliği yapan ve daha önce AP Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenen Czarnecki, AA muhabirine, Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Czarnecki, Türkiye ile AB arasında ilişkilerin zaman zaman zorlu süreçler getirdiğine dikkati çekerek, ilişkilerin Türkiye'nin 1959'da Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) yaptığı başvuru ve 1963'te imzalanan Ankara Anlaşması'na kadar uzandığını hatırlattı.