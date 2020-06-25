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Benzine geliyor!

Uluslararası fiyatlarında dün akşam yaşanan düşüşün ardından yurt içindeki benzin fiyatları için de gündeme geldi. Benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim bekleniyor.

Giriş Tarihi: 25.6.2020 10:25 Son Güncelleme: 25.6.2020 10:29 ABONE OL
Benzine indirim geliyor!

Sektör yetkililerinin verdiği bilgiye göre benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim bekleniyor.

Petrol fiyatları kısıtlama kararları ile yükselişe geçip 42 dolar seviyesini aşınca benzin ve motorinde peş peşe artışlar gerçekleşmişti.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Petrol fiyatlarını yeniden düşüşe geçiren haber ise ABD'den geldi. Ülkede ham petrol stoklarının yükseldiğine ilişkin verinin açıklanmasının ardından petrol fiyatları yüzde 1.0 dolayında geriledi.

Yaşanan gelişmelerin ardından dün akşam uluslararası benzin fiyatlamalarında da düşüşler meydana geldi. Fiyatlarda yaşanan gerileme sonrası iç piyasadaki akaryakıt ürünlerinden benzin için de büyük bir indirim ortaya çıktı.

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Benzine indirim geliyor!
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