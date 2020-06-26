Brexit sonrası süreç ilişkileri derinleştirecek

İlk diplomatik ilişkilerin 1583 yılında başladığı İngiltere ile Türkiye arasında ekonomik ilişkiler de hep üst düzeyde oldu. Türkiye- Birleşik Krallık ilişkileri, şu sıralar İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması (Brexit) sonrası sürece hazırlanıyor. Türkiye, Brexit sonrası dönemde ikili ilişkilerin mevcut seviyesinin muhafaza edileceği ve geliştirilmesi için çalışılacağı öncelikli ülkeler arasında. Brexit sonrası için iki ülke arasında ticaretin zarar görmeden devam etmesi için görüşmeler yapılıyor. İngiltere ile ekonomi, ticaret ve turizm alanları, ikili ilişkilerin itici gücü olma özelliğini koruyan alanlardan. Ayrıca savunma sanayisinde milli muharip savaş uçağı (TF-X) projesi başta olmak üzere kapsamlı bir işbirliği var. Türkiye'nin büyük ekonomiler arasında dış ticaret fazlası verdiği ülkelerden biri olan İngiltere ile ikili ticaret dengesi, 2001 yılından bu yana Türkiye lehine. 2019 verilerine göre, Birleşik Krallık, en çok ihracat yapılan ikinci, en çok ithalat yapılan dokuzuncu ülke konumunda.2019'da Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 2 azalarak 10 milyar 870 milyon dolar olurken, ithalat ise yüzde 27 azalarak 5 milyar 427 milyon dolar oldu. 2019 yılında ikili ticaret hacmi de yüzde 12 azalarak 16 milyar 297 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Yaşanan düşüşe rağmen, Birleşik Krallık, en büyük altıncı ticaret ortağı olma statüsünü kaybetmedi.BREXIT sonrası iki ülkenin iş dünyalarının daha rahat iş birliği yapmasına olanak sağlayacak bir zeminin oluşturulması hedefleniyor. Özellikle 3 bine yakın İngiliz sermayeli şirketin Türkiye'de faaliyet gösterdiği ve İngiltere'nin Türkiye'deki yatırımcı ülkeler arasında ilk üçte yer aldığını göz önünde bulundurulunca Brexit sürecinin iki ülke ilişkileri için önemi de daha iyi anlaşılıyor. İngiliz firmaları, son 15 yıllık dönemde Türkiye'de 10 milyar doları aşkın yatırımla, dördüncü sırada yer alıyor. İngiltere'nin diğer ülkeler ile yapacağı anlaşmalarda da Türkiye'nin ticari ortak olarak dahil olmasının her iki ülke açısından fayda sağlayacağı vurgulanıyor.TURİZM de iki ülke arasında en kilit rollerden birine sahip. 2019'da Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye gelen turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 14 artarak 2 milyon 562 bin kişiye ulaştı. 2 Mart 2020 itibarıyla Birleşik Krallık vatandaşlarına Türkiye'ye yapacakları turistik seyahatlerde 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vize muafiyeti getirildi. Türk Hava Yolları, İstanbul'dan Londra Heathrow, Londra Gatwick, Birmingham, Edinburgh ve Manchester'a, Ankara'dan ise Londra Stansted'e seferler düzenliyor. Birleşik Krallık'ta 250 bini Türkiye, 150 bini KKTC kökenli olmak üzere, 400 bin Türk bulunuyor.