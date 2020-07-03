SON DAKİKA: Emekli maaşı Temmuz zam oranı belli oluyor! 2020 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı açıklandı mı, oranı kaç oldu?

Son dakika haberleri... Ülke genelindeki milyonlarca emekliyi ilgilendiren büyük gün geldi. Haziran ayı enflasyon tutarlarının açıklanması ile birlikte, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı da belli olacak. 17 milyondan fazla vatandaşın heyecan içinde beklediği emekli zammı, bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) duyuracağı enflasyon rakamları ile belli olacak. Temmuz emekli zammı için en önemli etken yine enflasyon rakamları olacak. Peki, 2020 Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Emekli maaşı zam oranı saat kaçta açıklanacak? Detaylar haberimizde.

2020 EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye'de 17 milyondan fazla emeklinin heyecan içinde beklediği Temmuz zam oranı bugün belli oluyor. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alan emekliler, bu ay yapılacak ücret artışını merak içerisinde bekliyor.

Edinilen son dakika bilgisine göre, emekli zammı bugün saat 10.00'da belli olacak. Beklenen zam oranı tablosu ise şu şekilde;