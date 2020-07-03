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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Emekli maaşı Temmuz zam oranı belli oluyor! 2020 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı açıklandı mı, oranı kaç oldu?

SON DAKİKA: Emekli maaşı Temmuz oranı belli oluyor! 2020 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı açıklandı mı, oranı kaç oldu?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, Temmuz zammı kapsamındaki son dakika haberlerine çevrildi. Öyle ki, emekli maaşı Temmuz zammı oranı bugün belli olacak. Bu doğrultuda da, bu yıl yapılacak emekli maaş oranı merak ediliyor. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık rakamlar doğrultusunda emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı neredeyse belli oldu. Bilindiği gibi, yapılacak zam tutarında en önemli etken yine enflasyon rakamları olacak. Peki, 2020 Temmuz ayı emekli zammı ne zaman, saat kaçta belli olacak? SSK ve BAĞ-KUR emekli zammı ne kadar olacak? İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 3.7.2020 08:04 Son Güncelleme: 3.7.2020 08:04 ABONE OL
SON DAKİKA: Emekli maaşı Temmuz zam oranı belli oluyor! 2020 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı açıklandı mı, oranı kaç oldu?

Son dakika haberleri... Ülke genelindeki milyonlarca emekliyi ilgilendiren büyük gün geldi. Haziran ayı enflasyon tutarlarının açıklanması ile birlikte, emekli maaşlarına yapılacak miktarı da belli olacak. 17 milyondan fazla vatandaşın heyecan içinde beklediği emekli zammı, bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) duyuracağı enflasyon rakamları ile belli olacak. Temmuz emekli zammı için en önemli etken yine enflasyon rakamları olacak. Peki, 2020 Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Emekli maaşı zam oranı saat kaçta açıklanacak? Detaylar haberimizde.

2020 EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye'de 17 milyondan fazla emeklinin heyecan içinde beklediği Temmuz zam oranı bugün belli oluyor. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alan emekliler, bu ay yapılacak ücret artışını merak içerisinde bekliyor.

Edinilen son dakika bilgisine göre, emekli zammı bugün saat 10.00'da belli olacak. Beklenen zam oranı tablosu ise şu şekilde;

SON DAKİKA: Emekli maaşı Temmuz zam oranı belli oluyor! 2020 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı açıklandı mı, oranı kaç oldu?

İlk 6 aylık enflasyon verisi; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin oranını, memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin ise toplu sözleşme kaynaklı yüzde 4'lük artışa ilaveten enflasyon farkı alıp alamayacağını gösterecek.

SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise ilk 6 aylık TÜFE Ocak zam oranı olan yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı verilecek.

SON DAKİKA: Emekli maaşı Temmuz zam oranı belli oluyor! 2020 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı açıklandı mı, oranı kaç oldu?

5 AYDA FARK ÇIKTI

Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Böylece 5 aylık dönemde yüzde 4'lük oran aşılırken, enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

SON DAKİKA HABERİ: Milyonlarca emekliye müjde! SSK ve BAĞ-KUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

SON DAKİKA: Emekli maaşı Temmuz zam oranı belli oluyor! 2020 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı açıklandı mı, oranı kaç oldu?

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, 17 milyon kişinin Temmuz zammı yüzde 5.09 olacak.

SON DAKİKA HABERİ: Milyonlarca emekliye müjde! SSK ve BAĞ-KUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

SON DAKİKA HABERİ: Milyonlarca emekliye müjde! SSK ve BAĞ-KUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

SON DAKİKA HABERİ: Milyonlarca emekliye müjde! SSK ve BAĞ-KUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

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SON DAKİKA: Emekli maaşı Temmuz zam oranı belli oluyor! 2020 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı açıklandı mı, oranı kaç oldu?
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