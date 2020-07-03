Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç destek Kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası kredi başvuru sonucu öğrenme!

Koronavirüs sürecinde vatandaşlara birçok kredi paketi sunulmaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi olan Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu için binlerce vatandaş araştırmalarına hız kesmeden sürdürüyor. Öte yandan sunulan bu paket 6 ay geri ödemesiz, düşük faiz oranları ve 10 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlıyor. Peki, 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi nasıl çekilir, başvuru şartları nelerdir? İşte Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi başvurusu ve kredi başvuru sonucu sorgulama ekranı!
ZİRAAT BANKASI, 6 AY GERİ ÖDEMESİZ 10 BİN TL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Pandeminin getirdiği ekonomik etkiler dar gelirli vatandaşları olumsuz yönde etkilerken, kamu bankaları tarafından sunulan kredi imkânı bir hayli talep görüyor. Söz konusu kredi desteğine başvurmak isteyen ya da başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, başvuru ve sonuç sorgulama işlemlerinin nasıl yapıldığını merak ediliyor.
İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamadan Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredi kullanmak mümkün.
Bankkartınız ve kart şifreniz varsa https://bireysel.ziraatbank.com.tr (Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden ya da Ziraat Mobil uygulamamızdan "Hemen Başvur" seçeneği ile parolanızı oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi kullanabilirsiniz.
Kredinizi ATM'lerimizden Bankkartınızla veya Bankkartınız yoksa "Kartsız İşlemler-Diğer İşlemler-İhtiyaç Destek Kredi Ödemesi" seçeneğinden dilediğiniz zaman alabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUM HANGİ AŞAMADA?
Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim (Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden takip edebiliriniz.
Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? (10 Bin TL kredi ) Başvuru yapma ve sorgulama | Video
KREDİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER NELERDİR?
Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel müşterileri finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz
Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşterilerimiz;
10.000,-TL'ye kadar,
6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,
Aylık Eşit Taksitli,
Kredi kullanabilecektir.