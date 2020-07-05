Haftalık izin konusunda Yargıtay’dan emsal karar

Çalışanların iple çektiği pazar günkü haftalık tatille alakalı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nden emsal nitelikte bir karar geldi. Yüksek Mahkeme hafta tatili izninin pazar günü dışında da kullandırılmasının mümkün olduğuna hükmetti. Bir restoranda çalışan aşçının İş Mahkemesi'ne izin konusundaki başvurusunu karara bağlayan mahkeme, "Hafta tatili izni kesintisiz en az 24 saattir. İlgili kanun maddesine göre hafta tatili pazardır. Bu genel kural mutlak nitelikte olmayıp, hafta tatilinin pazar günü dışında da kullandırılması mümkündür" dedi.