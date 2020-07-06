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Kapalıçarşı'dan altın fiyatları bilgisi geliyor! 6 Temmuz gram ve fiyatları ne kadar oldu?

Piyasalarda altın fiyatları ile ilgili gelişmeleri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Ülkemizde her sabah merakla takip edilen konu başlıkları arasında gram ve fiyatları yer alıyor. Özellikle corona virüs sürecinden sonra altın ve dolardaki iniş çıkışlar yatırımcıları şaşırtabiliyor. Her toplumun kendine ait özellikleri vardır, bu özellik ve ezberlerin geneline kültür denir. Bizim kültürümüzde de altının değeri çok büyüktür. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde 6 Temmuz gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatlarını bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 6.7.2020 09:38 ABONE OL
Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları bilgisi geliyor! 6 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

6 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan gelen bilgilere göre gram altın bugün 391,38 TL'den alıcı buluyor. Çeyrek altın fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından vatandaşlar, düğünlerde ve hediyeliklerinde gram altını tercih ediyor, bu nedenle gram altına olan rağbet de arttı. Düğün sezonu devam ederken çeyrek altın ve yarım altın konusundaki araştırmalar da tüm hızıyla devam ediyor.

6 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GÜNCEL GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatlarında son durum şu şekilde; bugün 391,38 TL'den alınan gram altın 391,39 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Ülkemizde en çok tercih edilen yatırım araçları arasında ilk sırada bulunan çeyrek altında son durum şu şekilde; 634,00 TL'den alınan çeyrek altın 642,20 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 1.268,10

SATIŞ: 1.282,80

TAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 2.513,64

SATIŞ: 2.562,42

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

ALIŞ: 2.604,00

SATIŞ: 2.644,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.611,40

SATIŞ: 2.623,40


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Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları bilgisi geliyor! 6 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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