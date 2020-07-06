Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları bilgisi geliyor! 6 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

6 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan gelen bilgilere göre gram altın bugün 391,38 TL'den alıcı buluyor. Çeyrek altın fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından vatandaşlar, düğünlerde ve hediyeliklerinde gram altını tercih ediyor, bu nedenle gram altına olan rağbet de arttı. Düğün sezonu devam ederken çeyrek altın ve yarım altın konusundaki araştırmalar da tüm hızıyla devam ediyor.
Gram altın fiyatlarında son durum şu şekilde; bugün 391,38 TL'den alınan gram altın 391,39 TL'den satılıyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Ülkemizde en çok tercih edilen yatırım araçları arasında ilk sırada bulunan çeyrek altında son durum şu şekilde; 634,00 TL'den alınan çeyrek altın 642,20 TL'den satılıyor.
YARIM ALTIN FİYATLARI
ALIŞ: 1.268,10
SATIŞ: 1.282,80
TAM ALTIN FİYATLARI
ALIŞ: 2.513,64
SATIŞ: 2.562,42
CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI
ALIŞ: 2.604,00
SATIŞ: 2.644,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.611,40
SATIŞ: 2.623,40