Son dakika haberi: Bakan Mustafa Varank: En hızlı toparlanan üç ülkeden biri olduk

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sanayi üretim verilerini değerlendirdi. Varank, "Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk, endeksin tüm alt kalemleri pozitif gerçekleşti." dedi.

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