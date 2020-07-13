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haberi: Bakan : En hızlı toparlanan üç ülkeden biri olduk

haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı sanayi üretim verilerini değerlendirdi. Varank, "Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk, endeksin tüm alt kalemleri pozitif gerçekleşti." dedi.

Giriş Tarihi: 13.7.2020 11:26 Son Güncelleme: 13.7.2020 11:31 ABONE OL
Son dakika haberi: Bakan Mustafa Varank: En hızlı toparlanan üç ülkeden biri olduk

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sanayi üretim verilerini değerlendirdi. Varank, "Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk, endeksin tüm alt kalemleri pozitif gerçekleşti." dedi.

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Son dakika haberi | Sanayi üretim verileri açıklandı

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Son dakika haberi: Bakan Mustafa Varank: En hızlı toparlanan üç ülkeden biri olduk
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