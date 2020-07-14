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, çalışanların promosyon ihalesini ağzına yüzüne bulaştırdı!

10 gün önce iptal ettiği 15 bin çalışanın maaşının ödeneceği banka için ihaleyi dün yeniden yaptı. Kamu bankalarının (Ziraat Bankası, ve Vakıfbank) davet edilmediği ihaleye ve katıldı. İhalede Garanti ve İş Bankası 3 yıllığına 3.700 TL promosyon teklifi verdi.

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Giriş Tarihi: 14.7.2020 15:05 Son Güncelleme: 14.7.2020 15:26 ABONE OL
İBB, çalışanların promosyon ihalesini ağzına yüzüne bulaştırdı!

VAKIFBANK'TAN DAHA DÜŞÜK TEKLİF

İBB'nin 25 Haziran'da yaptığı maaş promosyonu ihalesine 6 banka katılmıştı. Vakıfbank, Halkbank, Denizbank, TEB, Garanti ve İş Bankası maaş ihalesi için yarışmıştı. Halkbank, Denizbank, TEB kapalı zarf teklifler açıldıktan sonra ihaleden çekilmişti. 50 TL üzerinden yapılan açık artırmada Vakıfbank, Garanti Bankası ve İş Bankası yarışmıştı. En yüksek teklifi 3.850 TL ile Vakıfbank vermişti. Üç yıl boyunca maaşların Vakıfbank üzerinden yatırılmasıyla çalışanlar bu miktarda promosyon alacaktı. İBB yönetimi ise geçtiğimiz hafta gerekçe göstermeden eski ihaleyi tek taraflı iptal etmişti. Dün yeniden yapılan ihalede ise kamu bankaları devre dışı bırakıldı. Dünkü ihalede ise verilen teklif 150 TL daha düşük kaldı.

İHALE BAŞKANI 'ARTIRIN, SIKINTI OLUR' DEDİ

İhale Komisyonu Başkanı İBB Mali Hizmetler Daire Başkanı Nimet Baylan Bazan, Garanti ve İş Bankası'na verdikleri teklifi artırmalarını, aksi takdirde bir önceki ihaleden daha düşük fiyat olduğu için kendileri açısından sıkıntı olacağını söyledi. Ancak bankalar verdikleri teklifi artırmakta direndi.

GARANTİ ÇEKİLDİ

İhale Komisyonu Başkanı İBB Mali Hizmetler Daire Başkanı Nimet Baylan Bazan'ın 'fiyatı artırın' ısrarları üzerine Garanti Bankası rest çekerek ihaleden çekildi. İş Bankası ise ek süre istedi. Aranın ardından İş Bankası da ihaleden çekilmek istediğini iletti.

İHALE İPTAL EDİLDİ

İki bankanın da ilk verdikleri 3.700 TL teklifi artırmayıp, ihaleden çekilmesi üzerine İhale komisyonu ihaleyi iptal etmek zorunda kaldı.

İBB 15 bin çalışanının promosyonuna kamu bankalarını çağırmadı!

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İBB, çalışanların promosyon ihalesini ağzına yüzüne bulaştırdı!
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