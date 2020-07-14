Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kurban bayramı öncesi hazırlık başladı! Kurban pazarlığı artık böyle yapılacak

öncesi hazırlık başladı! artık böyle yapılacak

Corona virüs nedeniyle kurban pazarları ve mezbahalarda tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda yeni uygulamalar da devreye alınacak. 'da, kurban pazarlarında tokalaşma geleneği bu yıl "Pazarlık kiti" ile gerçekleştirilecek.

AA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 17:27 Son Güncelleme: 14.7.2020 17:32 ABONE OL
Kurban bayramı öncesi hazırlık başladı! Kurban pazarlığı artık böyle yapılacak

Kepez Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çamlıca ve Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki kurban satış noktalarında yeni tip koronavirüs nedeniyle hijyen kuralları en üst noktaya çıkarıldı.

Kurban bayramı öncesi hazırlık başladı! Kurban pazarlığı artık böyle yapılacak

Bu yıl kurbanlık alış ve satışı maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapılacak.

Kurban bayramı öncesi hazırlık başladı! Kurban pazarlığı artık böyle yapılacak

Belediye, kurbanlık alıcı ve satıcıları tarafından geleneksel hale gelen tokalaşmayı yapabilmesi için temsili tokalaşma eli tasarlayarak, içinde tek kullanımlık eldiven ve dezenfektan bulunan "Pazarlık kiti" hazırladı.

Kurban bayramı öncesi hazırlık başladı! Kurban pazarlığı artık böyle yapılacak

Sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde hazırlanan kitler, 180 kurbanlık satıcısına dağıtıldı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kurban bayramı öncesi hazırlık başladı! Kurban pazarlığı artık böyle yapılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA