Son dakika haberi | Normalleşme sürecinde kamu bankalarından vatandaşa ve iş dünyasına büyük destek

Son dakika haberi... 29 Mayıs'ta 211 milyar 264 milyon lira olan konut kredisi hacmi, 10 Temmuz itibarıyla 246 milyar 288 milyon liraya çıktı. Bu dönemde konut kredisinde artış 35 milyar lira oldu. Kamu bankalarının konut kredisi hacmi aynı dönemde 124.8 milyar liradan 155.7 milyar liraya çıktı. Yani kamu bankaları konut kredisindeki 35 milyar liralık büyümenin 30.9 milyar lirasını sağladı. Kamu bankaları 1 Haziran'da normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için konuttan taşıta, mobilyadan tatile 4 yeni finansman paketi uygulamaya başladı.

İPOTEKLİ SATIŞ REKORU

Paket kapsamında sıfır konutlar için 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0.64 faiz oranı ile finansman sunuldu. Kampanya kapsamında ikinci el konutlar için de faiz aylık yüzde 0.74'e çekildi. Kamu bankalarının bu desteği, haziran ayında ipotekli konut satışlarında tarihi rekor getirdi. Kredi faizlerindeki indirim ve kampanyaların etkisiyle ipotekli konut satışları haziranda bir önceki aya göre yüzde 449 artarak 101 bin 504 adede ulaştı ve tarihin en yüksek aylık verisi olarak kayıtlara geçti.

KONUT FİYATLARI YÜKSELİYOR

Öte yandan Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) Mayıs ayında yıllık yüzde 23.14 arttı. Nisan verisi yıllık yüzde 16.65 idi. Konut fiyat endeksi Mayıs'ta bir önceki aya göre yüzde 6.43 arttı. Bir önceki ay yüzde 1.67'lik artış kaydedilmişti.

TL KREDİLER 2.1 TRİLYONU GEÇTİ (Milyar TL)

Milyar TL 29 Mayıs 2020 10 Temmuz 2020

Toplam TL kredi 2.011 2.138

Kamu bankaları 1.006 1.069

Yerli özel bankalar 543 579

Yabancı bankalar 462 489