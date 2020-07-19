Bir çok ilk yerli otomobil TOGG'da birleşti!

'ŞİMDİ YATIRIM ZAMANI'

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Koronavirüs sonrası dönemde Türkiye'yi küresel ekonomide daha güçlü konumlandırabilmek için 'Şimdi yatırım zamanı' diyoruz. Bunu da buradan, Bursa-Gemlik'ten başlatıyoruz. Hem de çok stratejik, yeni bir teknoloji ile bu adımı atıyoruz. Otomotiv dünyası kabuk değiştirirken, Türkiye de masada çok önemli bir oyuncu haline gelecek. Ortaklarımız, 3 yıl içinde koyacakları 3.5 milyar liralık sermaye ile de bugünden Türkiye'nin en büyük ödenmiş sermayeli sanayi şirketlerinden birini müjdelemiş oldular. Aynı zamanda, bugüne kadar otomobilimizin Ar-Ge'si için de 700 milyon liranın üzerinde para harcadılar. Çünkü bu 83 milyonun otomobili. Çünkü sadece Türkiye'de üretilmekle kalmayıp, markası, patenti tamamen bizim olacak" diye konuştu.