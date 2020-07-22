Türkiye'den dev bir enerji hamlesi daha! Avrupa'da başka bir örneği yok

Türkiye dev bir enerji yatırımını daha hayata geçiriyor. Fabrika ile ilgili bilgi veren Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu, 400 milyon dolar yatırımla Ankara'da kurulan tesis ile 1400 kişi istihdam edileceğini söyledi. Yıllık panel üretim kapasitesi ise 500 megavat olacak.

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası açılıyor | Video

Kalyoncu fabrikayla ilgili "Tüm güneş enerji panel sisteminin entegre olarak üretildiği 4 ayrı fabrikanın tek çatı altanda toplandığı büyük bir üretim tesisi" dedi.

Fabrikanın en büyük özelliği de bu. Tüm ürünlerin sahfaları tek çatı altında. Bunun Avrupa'da başka bir örneği yok.

Haluk Kalyoncu, fabrikayı bir eğitim, üretim ve teknoloji üssü olarak nitelendiriyor. AR-GE'ye çok ciddi yatırımın yapıldığı projede birçok üniversite ile de işbirliği yapılıyor.

CARİ AÇIĞIN KAPATILMASINA YILLIK 400 MİLYON DOLARLIK KATKI

Fabrikada üretilecek paneller 1 milyar dolar yatırımla Konya Karapınar'da kurulacak 1000 megavatlık güneş santralinde kullanılacak. Böylece panel ithalatının da önüne geçilecek. Santralde üretilecek elektrik ile cari açığın kapatılmasına yıllık 400 milyon dolarlık katkı sağlanacak.

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